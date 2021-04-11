Як відомо, зйомки на цій території проводилися виключно в супроводі озброєної охорони. Але інколи вона безсильна – до машини знімальної групи потрапила отруйна змія й призупинила робочий процес.

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Зазначається, що вона виповзла зі свого мішка і загубилася в салоні авто.

Ви коли-небудь їздили в автомобілі з отруйною змією, яка втекла, загубилася в салоні, незрозуміло, де перебуває, звідки з'явиться, і в яку саме мить? Відчуття неймовірні, – каже Дмитро.

Також додав, що попри чималий досвід спілкування зі зміями – це був адреналініще. До того як це сталося, мандрівник взагалі не думав, що такі ситуації трапляються.



Дмитро Комаров зіткнувся з отруйною змією в машині / Фото: пресслужба 1+1

Пляж Кліфтон

Щоб сповна відчути контрасти Карачі, ведучий вирушив на знаменитий пляж Кліфтон, який по-своєму унікальний. На ньому немає людей не те, що в купальниках і плавках, навіть в шортах їх практично не зустрінеш. Річ у тім, що пляж живе за консервативними мусульманськими законами. Однак саме тут збереглася давня традиційна професія – погонич верблюдів.



Дмитро Комаров побував на пляжі Кліфтон / Фото: пресслужба 1+1

Верблюди сотні років були незамінною робочою силою та основним транспортом в Пакистані. Проте машини витіснили тварин разом з їхніми погоничами, і професія стала непотрібною. Тому тепер верблюдів разом з їхніми господарями можна зустріти тільки на пляжі Кліфтон, де вони щодня катають і веселять людей.



Дмитро Комаров познайомився з погоничем верблюдів / Фото: пресслужба 1+1

Мандрівник провів цілу добу з погоничами задля того, щоб відчути на собі їхню професію та умови життя. Він показав зворотний бік нескінченного свята на пляжі Кліфтон, і через що доводиться проходити людям цієї професії щодня, щоб заробити собі на життя.

Детальніше дивіться у відео:

Відзначимо, раніше Дмитро Комаров досліджував пакистанський гірський регіон Гілгіт-Балтистан, місця, які прославилися "золотими ріками". Знайшовши там золотий самородок – можна розбагатіти за один день.