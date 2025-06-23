Неподалік села Нижній Студений розташовується озеро Хащованське, яке ще називають озеро Віта через назву бази відпочинку на його берегах. Що відомо про це озеро розповідає 24 Канал.

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Що відомо про озеро Віта

Озеро Хащованське розташовується серед гір на висоті майже 800 метрів. Максимальна глибина озера – 15 метрів, а його площа становить 5000 метрів квадратних.

Вода в озері достатньо чиста й практично не заростає водоростями. Однак купатись в цьому гірському озері заборонено. Озеро вважається екологічним курортом й відпочинок на цій локації можна поєднати з іншими активностями.

Озеро Хащованське обслуговує готельний комплекс "Озеро Віта", тому вхід для відвідувачів тут платний, а от для жителів готелю – безкоштовно. На березі озера є альтанки з мангалами, що сприяє спокійному відпочинку біля водойми.



Озеро Хащованське / Фото karpatium.com.ua

Також в озері можна ловити рибу, а довкола водойми спостерігати за тваринами місцевого фермерського господарства, кататися на велосипедах тощо.

Для охочих втамувати літню спеку на території комплексу "Озеро Віта" довкола гір є відкритий басейн, а також SPA.

Як добратися до озера

Існує кілька варіантів, як добратися до озера Хащованське, але найкращий – власним автомобілем. Найкраще їхати до озера зі сторони Закарпаття трасою Київ – Чоп (М-06) до села Нижні Ворота.

Далі потрібно повернути на Воловець у напрямку Міжгір'я. Проїхавши село Пилипець звертайте з дороги Т-0718 по вказівнику до села Нижній Студений. Від центру села Нижній Студений до озера – 2 кілометри.

Озеро Хащованське на карті

З Києва та інших обласних центрів добратися можна поїздом до станції Воловець, а далі автобусом до села Нижній Студений, або на таксі до самого озера Хащованське.