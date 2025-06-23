Недалеко от села Нижний Студеный располагается озеро Хащованское, которое еще называют озеро Вита из-за названия базы отдыха на его берегах. Что известно об этом озере рассказывает 24 Канал.

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Что известно об озере Вита

Озеро Хащованское располагается среди гор на высоте почти 800 метров. Максимальная глубина озера – 15 метров, а его площадь составляет 5000 квадратных метров.

Вода в озере достаточно чистая и практически не зарастает водорослями. Однако купаться в этом горном озере запрещено. Озеро считается экологическим курортом и отдых на этой локации можно совместить с другими активностями.

Озеро Хащованское обслуживает гостиничный комплекс "Озеро Вита", поэтому вход для посетителей здесь платный, а вот для жителей отеля – бесплатно. На берегу озера есть беседки с мангалами, что способствует спокойному отдыху у водоема.



Озеро Хащованское / Фото karpatium.com.ua

Также в озере можно ловить рыбу, а вокруг водоема наблюдать за животными местного фермерского хозяйства, кататься на велосипедах и тому подобное.

Для желающих утолить летнюю жару на территории комплекса "Озеро Вита" вокруг гор есть открытый бассейн, а также SPA.

Как добраться до озера

Существует несколько вариантов, как добраться до озера Хащованское, но лучший – собственным автомобилем. Лучше всего ехать к озеру со стороны Закарпатья по трассе Киев – Чоп (М-06) до села Нижние Ворота.

Далее нужно повернуть на Воловец в направлении Межгорья. Проехав село Пилипец сворачивайте с дороги Т-0718 по указателю в село Нижний Студеный. От центра села Нижний Студеный до озера – 2 километра.

Озеро Хащованское на карте

Из Киева и других областных центров добраться можно поездом до станции Воловец, а дальше автобусом до села Нижний Студеный, или на такси до самого озера Хащованское.