Рахівські гори не такі відомі, як більшість карпатських вершин висотою майже 2 тисячі метрів. Однак це ще одне неймовірне творіння природи з такими ж неймовірними краєвидами. Саме їх величають символічною назвою Гуцульські Альпи, розповідає 24 Канал.

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Що відомо про Рахівські гори та чому вони – Гуцульські Альпи?

Це гірський масив розташований на півдні Рахівського району, звідки й назва. Рахівські гори – це найрізноманітніші та наймальовничіші вершини в Українських Карпатах з трьох причин:

вони значної висоти – понад 1900 метрів;

мають різноманітну геологічну будову – гнейси, кристалічні сланці, вапняки, вулканічні породи;

чергуються з глибокими долинами – до 1500 метрів.



Піп Іван Мармароський – вершина Рахівських гір / Фото "Вікіпедія"

Рахівські гори нерідко називають Гуцульськими Альпами, бо там багато гострих "зубастих" хребтів, крутих обривів, з яких ще й "вириваються" стародавні кристалічні породи. Такий ландшафт не характерний для всіх інших карпатських вершин, як і для жодних кримських. Тобто схожих гір в Україні не знайти.



Гора Неніска Мала / Фото "Вікіпедія"

До Рахівських гір належать Піп Іван Мармароський (1936 метрів) та Неніска Мала (1820 метрів). Вони розташовані в межах Мармароського заповідного масиву, більша якого частина лежить на території Румунії. Тому через ці вершини проходить українсько-румунський кордон.

Рахівські гори на карті: