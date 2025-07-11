Одне село пропонує тихий відпочинок з оздоровленням, що, зокрема, є ідеальним для сімейної відпустки. Інше – активний відпочинок з підйомами на вершини влітку та лижним спортом узимку, розповідає 24 Канал.

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Яблуниця

Це маленьке курортне село, розташоване на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей. Воно з'єднує два найпопулярніші туристичні центри в Карпатах – Яремче та Буковель. Відстань від Яблуниці до Буковелю становить лише 13 кілометрів, а до Яремчі – 36 кілометрів.

Влітку та восени сюди приїжджають туристи для спокійного відпочинку поміж карпатських гір. У цей час організовують піші прогулянки та підйоми на вершини. Однак більше відпочивальників до Яблуниці їдуть зимою. Тут розташований популярний гірськолижний комплекс із шістьма трасами загальною протяжністю близько 4 кілометрів. Кажуть, що саме в Яблуниці зручно вчитися катанню на лижах. Там до того ж менші черги та навантаженість трас, ніж у Буковелі.



Вигляд на Яблуницю / Фото "Вікіпедія"

Татарів

Село Татарів розташоване ближче до Яремчі – за 26 кілометрів, а до Буковелю їхати всього 15 кілометрів. Звідси легше дістатися до таких туристичних місць, як Микуличин і Ворохта.

Татарів є давнім кліматичним курортом. Завдяки розташуванню на висоті близько 700 – 800 метрів над рівнем моря, тут дуже чисте повітря, що добре впливає на дихальну та серцево-судинну системи.



Околиця Татарова / Фото "Вікіпедія"

Куди поїхати

У Яблуницю, якщо ви плануєте активний відпочинок.

До Татарова, якщо віддаєте перевагу спокою та оздоровленню.

Варто зазначити, що і в Яблуниці, і в Татарові пам'ятних туристичних об'єктів мало. Найпопулярніші – розташовані на околицях сіл або взагалі в сусідніх населених пунктах. Тому архітектурні пам'ятки та туристичні зони в межах природних парків для них фактично спільні.