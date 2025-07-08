Озеро розташоване досить високо в горах – 1636 метрів над рівнем моря, розповідає 24 Канал, посилаючись на Finetime. Для порівняння – найвисокогірніше озеро розміщене на висоті 1801 метр,

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Яке озеро в Карпатах цікаве своєю легендою

Озеро Жерепове має льодовикове походження і займає площу всього 163 метри квадратних. А його максимальна глибина становить лише 0,4 метра.



Озеро Жерепове / Фото "Вікіпедія"

Водойма оточена заростями сланкої сосни, що має назву жереп, звідки й назва. На озері Жерепове особлива рослинність. Тут, зокрема, росте рідкісний аконіт строкатий. Щоправда, з цією рослиною варто поводитися обережно, адже вона отруйна.

Про озеро існує чимало легенд, але найцікавіша – про химерних мешканців. Подейкують, що в урочищі Ґаджина, яка є найточнішою локацією водойми, живуть міфічні істоти. А саме там начебто можна побачити мавок та духа лісу – Чугайстра, що танцює біля вогнищ на заході сонця.



Група озерець: Плоске, Жерепове, Невидимка та Холодне / Фото "Вікіпедія"

Високі гори, що оточують Ґаджину, справді надають цьому місцю загадковості, тож не дивно, що озеро теж дещо таємниче. До слова, вода там прохолодна, що особливо приємно в спекотні літні дні. Поблизу можна влаштувати охайний пікнік або ж просто помилуватися водоймою і навколишніми краєвидами.