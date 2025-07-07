На озеро Сомине приїжджають для риболовлі та купання, адже вода там дуже чиста. Щоправда, аби навідуватися туди, треба щонайменше не боятися вигаданого місцевого чудовиська, розповідає 24 Канал.

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Чим особливе озеро Сомине

Водойма має площу 124 гектари, а її максимальна глибина становить 56 метрів. Озеро лежить у межах гідрологічного заказника. Там росте латаття біле, що входить до Зеленої книги України.

Кілька років тому місцеві організували зариблення озера, що спонсорували самі місцеві жителі та зацікавлені рибалки. Поблизу водойми розташовані джерела криничної води та невеликий ліс.



Купання в Соминому / Фото FisherGo

Що відомо про моторошного підводного мешканця

Міф про існування істоти на кшталт шотландського чудовисько озера Лох-Несс, виник не так давно. За різними версіями, в Соминому живуть:

гігантський старезний сом;

доісторична акула;

істота з тулубом крокодила та головою змії.

Старожили такої легенди не розповідають. Вони вірять, що вода в озері особлива – лікує втому і "змиває" тривогу.

Де розташоване озеро Сомине: карта

Цікаво, що історії про "українське Нессі" зацікавили відомого британського рибалку, біолога та телеведучого Джеремі Вейда. У 2012 року він побував з експедицією на Соминому й відзняв сюжет для своєї телепередачі "Річкові монстри".

Завдяки міфу озеро також не раз зараховували до переліку найбільш моторошних місць України.