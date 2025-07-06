Світязь, як відомо, входить у велику групу Шацьких озер і є найпопулярнішою водоймою серед відпочивальників. Тревел-блогери Макс Узол і Оля Манько в інтерв'ю 24 Каналу дали свої рекомендації щодо відпочинку на Світязі.

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Чому варто поїхати саме на Світязь

Оля ділиться, що Шацькі озера – її улюблене місце для літнього відпочинку ще з дитинства. Мандрівниця є родом зі Львова, тому її сімʼя часто обирала це "море" через відносно недалеку відстань від рідного міста.

Група Шацьких озер на карті:

Якщо говорити про більш безпечні місця, де можна нормально поспати й де менше загроз, то для мене особисто чудове місце – Шацькі озера. Це було море мого дитинства, бо я зі Львова, і ми з батьками їздили відпочивати саме туди, адже це було ближче й бюджетніше,

– каже блогерка.

Світязь – її щира рекомендація на літо. Це найглибше озеро України, який має такий парадокс: аби відчути хоч якусь глибину, потрібно йти водою десь 200 метрів. Саме тому це ідеальне місце для відпочинку з дітьми.



Макс і Оля на озері Світязь / Фото, надане 24 Каналу

До того ж вода у Світязі лікувальна, насичена гліцерином і сріблом, і коли ти виходиш із неї, в тебе шкіра шовковиста, ніби натерли дорогими оліями,

– додає Оля Манько.

Блогери дуже радять спробувати на Світязі регіональну страву – шацькі пончики. Їх роблять зі згущенкою і місцевою чорницею. І, звичайно, тут варто скуштувати місцеву рибу. "Її там багато, навіть є рибні базари", – додають мандрівники.