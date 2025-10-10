Мандрівник Ігор Романів зафіксував у Карпатах рідкісне природне явище – Брокенський привид. У своєму фейсбуці мандрівник поділився світлинами природного явища, пише 24 Канал.
Де в Карпатах зафіксували Брокенського привида?
Мандрівник помітив це дивовижне видовище на горі Грофа, що в Івано-Франківській області. Висота гори складає 1748 метрів.
За словами туриста, він вперше "зустрівся" з Брокенським привидом й поділився враженнями.
Сказати, що враження неймовірні – це нічого не сказати. Погода, світло, хмари, вітер, сонце, туман… Все змінювалося на очах і дуже швидко. Таких різних відтінків я ще не бачив. Світло змінювалося від холодного до насиченого жовтого за лічені хвилини, коли переглядав вдома фото, то не міг повірити, вони були наче зняті в різні дні. І потім з'явився він, Брокенський привид, спочатку ненадовго,
– написав Ігор Романів.
Як розповів мандрівник, містичне дійство тривало понад годину.
У Карпатах зафіксували Брокенського привида / Фото Ігор Романів
На початку травня 2025 року схоже явище у Карпатах зафіксувала українська мандрівниця.
Як йдеться у статті на Вікіпедії, Брокенський привид з'являється, коли сонце світить позаду спостерігача, а його тінь проєктується на хмари чи туман, утворюючи велетенську постать у райдужному ореолі так звану "глорію".
Осінь – це чудовий сезон для відпочинку в Карпатах, однак рятувальники закликають мандрівників не ходити у високогір'я через погану погоду.
Тревел-блогер Вадим Грінько назвав небанальні місця в Карпатах, які варто відвідати восени. Серед них село, яке називають "маленькою Швейцарією", курорт з розкішними готелями та місце, в яке варто відправитися за ідеальним спокоєм.
