Через ускладнення погодних умов у горах рятувальники просять туристів утриматися від виходів у високогір'я. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на рятувальників.
Чому не можна ходити високо в Карпати?
Протягом 10 днів у високогір'ї Карпат сніг, а також хмарно та обмежена видимість. На горі Піп Іван (висота 2 022 метри) станом на ранок 8 жовтня була температура повітря -3 градуси.
Василь Фіцак, який працює в обсерваторії на горі Піп Іван, показав світлину, яка наразі ситуація на популярній туристичній вершині.
Сніг на горі Піп Іван / Фото Василь Фіцак
У мережі українці публікують світлини з Карпат, які протягом попередніх днів засипало снігом. Так, сніг випав на гірськолижному курорті Драгобрат та навіть на вершині Ріпна, висота якої всього 1212 метрів.
Українські Карпати засипало снігом / Фото з мережі
Як безпечно ходити в гори під час снігу?
Під час походів взимку рятувальники просять мандрівників реєструвати свої походи, щоб у разі надзвичайної ситуації вони змогли оперативно надати допомогу.
Як йдеться на сайті ДСНС, важливо завантажити застосунок "Порятунок у горах", який дасть змогу оперативно отримали сигнал "SOS" з географічними координатами.
Важливо стежити за погодними умовами заздалегідь, адже погода у Карпатах може мінятися буквально кожну годину.
Важливо обирати туристичний маршрут, який відповідає рівню вашої підготовки. Сніг, лід, холод і сильний вітер значно збільшують стрес та навантаження на організм. Необхідно мати спеціальне спорядження, а також аптечку, теплий одяг, запас продуктів і засоби зв'язку.
Рятувальники застерігають від походів у гори в сніголавинний період.
Які цікаві місця побачити в Карпатах?
Гора Туркул є унікальною оглядовою точкою в Українських Карпатах. З цієї вершини можна побачити всі двотисячники Чорногірського хребта, зокрема Говерлу та Петрос.
Ще однією цікавою локацією у Карпатах є Карстовий міст у Закарпатській області. Це природна арка у вапняковій скелі Чур, що утворилася протягом тисячоліть.
Також у Закарпатській області розташовується найбільша печера українських Карпат – "Дружба". Печера має довжину понад кілометр та глибину 46 метрів.