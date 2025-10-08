Через ускладнення погодних умов у горах рятувальники просять туристів утриматися від виходів у високогір'я. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на рятувальників.

Чому не можна ходити високо в Карпати?

Протягом 10 днів у високогір'ї Карпат сніг, а також хмарно та обмежена видимість. На горі Піп Іван (висота 2 022 метри) станом на ранок 8 жовтня була температура повітря -3 градуси.

Василь Фіцак, який працює в обсерваторії на горі Піп Іван, показав світлину, яка наразі ситуація на популярній туристичній вершині.



Сніг на горі Піп Іван / Фото Василь Фіцак

У мережі українці публікують світлини з Карпат, які протягом попередніх днів засипало снігом. Так, сніг випав на гірськолижному курорті Драгобрат та навіть на вершині Ріпна, висота якої всього 1212 метрів.

Українські Карпати засипало снігом / Фото з мережі

Як безпечно ходити в гори під час снігу?

Під час походів взимку рятувальники просять мандрівників реєструвати свої походи, щоб у разі надзвичайної ситуації вони змогли оперативно надати допомогу.

Як йдеться на сайті ДСНС, важливо завантажити застосунок "Порятунок у горах", який дасть змогу оперативно отримали сигнал "SOS" з географічними координатами.

Важливо стежити за погодними умовами заздалегідь, адже погода у Карпатах може мінятися буквально кожну годину.

Важливо обирати туристичний маршрут, який відповідає рівню вашої підготовки. Сніг, лід, холод і сильний вітер значно збільшують стрес та навантаження на організм. Необхідно мати спеціальне спорядження, а також аптечку, теплий одяг, запас продуктів і засоби зв'язку.

Рятувальники застерігають від походів у гори в сніголавинний період.

