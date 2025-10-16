Фейсбук-сторінка "Екскурсії у Львові" зробила підбірку з 7 найкрасивішими локаціями для осінніх фото у Львові. Про це повідомляє 24 Канал.

Де у Львові шукати локації для осінніх фото?

На проспекті Шевченка, 28 ресторан "Грушевський" розмістив відомий символ Великої Британії – червону телефонну будку та прикрасив її осіннім листям.

Затишна осіння фотозона з текстилю й овочів є на вході у заклад Churrasco Grill & Beer на вулиці Галицька, 13.

Мінімалістичний декор є на терасі кав'ярні "Шоколадний бутік" на Братів Рогатинців, 9. Тут можна зробити стильне фото за столиком на вулиці.

Магічну та казкову осінь можна побачити у дворику ресторану "Під синьою фляжкою" на вулиці Руська, 4. Окрім декору, тут ще є тематичні осінні десерти у формі гарбузів.

"Королівська пивоварня" на вулиці Староєврейська, 9 облаштувала для відвідувачів та просто прохожих куточок з сіном та дерев'яними кріслами, на які можна присісти, щоб зробити фото.

Вражаючий осінній декор є на фасаді ресторану Park art of Rest на Вітовського, 43а. Тут є багато гарбузів та кошиків з квітами

Затишне фото з пледами і гарбузами можна зробити біля популярних синіх дверей закладу Tante Sophie на Друкарській 6а.

Дивіться відео з красивими осінніми локаціями у Львові:

Куди поїхати в Україні восени?

Український тревел-блогер Вадим Грінько поділився атмосферними локаціями в Україні, які варто побачити в осінню погоду. Коли листя стає жовтогарячим, а вулиці майже безлюдними, ці місця відкриваються зовсім по-іншому, аніж влітку.

Осінь дуже пасує Тернопільській області. Вадим радить побувати у Бучачі і Чорткові. Це маленькі затишні міста з дуже красивою архітектурою. Ще одна локація, яка восени має особливу атмосферу – це Бакота. Влітку тут гамірно через велику кількість людей, а восени спокійно і дуже красиво.

Також обов'язково відвідайте осінні Карпати і Національний дендрологічний парк "Софіївка" у Черкаській області.