Це підбірка місць зі світу Гаррі Поттера, які можна відвідати в реальному житті. Якщо цікаві подробиці, читайте статтю від 24 Каналу з посиланням на Potterr.memes.

Які локації світу мають атмосферу Гаррі Поттера?

1. Експрес Гоґвортс / Віадук Ґленфіннан, Шотландія

Саме тут знімали сцени, де поїзд везе учнів у Гоґвортс. Віадук завдовжки 380 метрів і з 21 аркою, а також один із найвідоміших мостів Шотландії. Коли по ньому проходить потяг Jacobite Steam Train, відчуваєш, ніби потрапив у світ чарівників.

Як виглядають магічні місця світу: дивитись фото

2. Уроки польотів на мітлах / замок Алнік, Англія

У дворі цього замку Гаррі та інші першокурсники вперше піднялися в небо. Алнік другий за величиною населенний замок Англії, й сьогодні тут проводять уроки польотів на мітлах для туристів. Кам'яні стіни та готичні вежі додають сценам справжньої атмосфери.

Замок Алнік, Англія / фото GetYourGuide

3. Коридори Гоґвортсу / Глостерський собор, Англія

Його готичні арки, старовинні колони та вітражі стали зйомковим майданчиком для сцен усередині школи. Саме тут Гаррі ховався від Сніпа, а на стінах з'являлися написи з "Таємної кімнати". Атмосфера собору настільки велична, що здається, зараз пролунає голос Дамблдора.

4. Чорне озеро / Лох-Шил, Шотландія

Озеро Лох-Шил використовували, як Чорне озеро біля Гоґвортсу. Саме тут проходили зйомки Турніру Трьох чарівників, де Гаррі пірнав за викраденими друзями. Холодна вода, туман і суворі гори створюють ідеальний фон для магічних випробувань.

Озеро Лох-Шил / фото Вікіпедії

5. Велика зала / коледж Крайст-Чьорч, Оксфорд

Ця зала стала прообразом головної їдальні Гоґвортсу. Високі стелі, довгі дубові столи, свічки та портрети професорів створюють відчуття справжнього шкільного свята. Тут легко уявити, як учні чекають розподілу капелюха.

6. Станція Кінгс-Крос / Лондон, Англія

Саме тут учні вирушають у Гоґвортс, проходячи крізь стіну на відому платформу. У залі станції встановлено візок, що "зникає" у стіні – це ідеальне місце для фото. Це символ початку магічної подорожі, знайомий кожному шанувальнику Поттера.

Станція Кінгс-Крос / фото Heleneinbetween

7. Ліденголл-Маркет / Лондон

Як пише Heleneinbetween, саме тут знімали сцену з "Гаррі Поттера і Кубка вогню", де знаходиться вхід до "Дірявого казана". Старовинний вікторіанський ринок із розкішними арками створює справжню магічну атмосферу.

Ліденголл-Маркет, Лондон / фото Heleneinbetween

8. Міст тисячоліття / Лондон

Пішохідний міст через Темзу, який з'являється у "Напівкровному принці". Його сучасний вигляд і краєвид на Лондон роблять місце впізнаваним, а колись міст навіть прозвали "хитким" через легке погойдування.

Що відвідати на тематику Гаррі Поттера?