Мовиться про так зване мертве село Кужбеї на Закарпатті. І 24 Канал із посиланням на ukrainian_travels розповість про нього докладніше.

Село-привид у Карпатах: чому Кужбеї називають мертвим?

Село Кужбеї розташоване на території Міжгірського району Закарпатської області. Воно стоїть високо у Карпатах, та офіційно не позначене на сучасних картах України.

Як зазначає uzhgorod.net.ua, на старих картах XVIII століття це гірське поселення з 10 – 30 хат було записано як Burgeletz. А на кадастрових і військових картах 1864 і 1941 років вже можна прочитати знайому назву Кужбеї з дописом Szarvashegy, що в перекладі з угорської – "Гірський олень".

Отже, колись у селі було кількадесят дворів, заснованих селянами, які ховалися у горах від панського гніту. Та з часом поселення занепало – майже всі мешканці переїхали в інші місця, інфраструктура ж зруйнована часом.

Проте Кужбеї не стали забутими. Останні мешканці підтримували життя в окремих будинках, а туристи приїжджають сюди, щоб відчути дух справжніх Карпат і природи, неторканої цивілізацією.

На найвищій точці села – із захопливим, зауважмо, краєвидом – є дерев'яна церква. І щороку, 7 липня на свято Івана Хрестителя, сюди сходяться люди з околиць, зокрема й ті, чиї предки колись жили в Кужбеях.

Ось який вигляд має село Кужбеї на Закарпатті / Дивіться фото ukrainian_travels​

Про Кужбеї говорять як про мертве село через його покинутість, відсутність доріг, вказівників і майже повну ізоляцію. Та все ж його можна вважати живим музеєм карпатського життя.

Час бере своє, як і природа, що поглинає залишки людської діяльності. Та ця місцина все ще зберігає загадкову атмосферу, приваблюючи тих, хто шукає спокою та зв'язку з минулим.

