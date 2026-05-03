Українці на платформі тредс поділилися добіркою локацій у Київській області, які варто відвідати тим, хто хоче цікаво провести вихідні, відпочити на природі або влаштувати одноденну мандрівку неподалік столиці. У коментарях користувачі згадували як популярні туристичні місця, так і менш відомі куточки для прогулянок.

Дивіться також Топ 3 місця у Львові, про які не знають навіть місцеві: їх варто побачити на вихідних

Де можна відпочити на вихідних у Київській області?

Однією з найчастіше названих локацій став Витачів – село з мальовничими краєвидами на Дніпро та пагорбами, яке давно стало популярним серед любителів заходів сонця і фотосесій. Попри невеликі розміри, ця місцевість має надзвичайно давню історію та вважається одним із найстаріших населених пунктів України, розповідає "Україна Інкогніта".

Як виглядає Витачів: дивитись відео

Перші письмові згадки про Витачів датуються ще 10 століттям. За свідченнями візантійського імператора Костянтина Багрянородного, тут існував один із найбільших портів на Дніпрі. У давньоруські часи Витачів мав статус міста й відігравав важливу роль у торговельних і політичних зв'язках.

Сьогодні поряд із селом збереглися сліди давнього городища та стародавнього порту, який колись приймав судна. Археологічні дослідження, що розпочалися ще у 10 столітті, тривають і нині, відкриваючи нові сторінки історії цієї території. Особливу увагу туристів привертає високий берег Канівського водосховища, де розташоване давнє городище.

На вершині також стоїть дерев'яна каплиця – одна з візитівок Витачева, що стала популярною серед мандрівників і фотографів. Поруч радили також відвідати Трипілля, Стайки та Халеп'я, де розташовані одні з найвищих круч Київщини.



Межигір'я / фото Вікіпедії

Серед улюблених місць для прогулянок користувачі називали Межигір'я, Бучанський парк, Ірпінську набережну та парк "Олександрія" у Білій Церкві. Останній багато хто називає справжньою окрасою області та ідеальним місцем для сімейного відпочинку.

Ясногородка / фото Inclusive Travels in Ukraine

Для відпочинку з дітьми українці радили звернути увагу на Ясногородку, де працює екопарк, страусина ферма, басейн, канатний парк та глемпінг. Також згадували зоопарк "12 місяців", "Золотий фазан" та ферму Sheepland, де можна провести день серед природи й тварин.

Дивіться також Найкрасивіші маршрути для прогулянок у Києві навесні: локації з сакурами і тюльпанами

Любителям незвичних маршрутів рекомендували відвідати Васильківські Карпати, ландшафтний парк "Буки", замок-музей Радомисль та музей просто неба у Переяславі.

Атмосфер Василівських Карпат: дивитись відео

Які ще локації варто відвідати у Київській області?

Зараз ідеальний час, щоб відвідати чарівні палаци Київщини. Наприклад, один із найкраще збережених дворянських будинків є вілла графині Наталії Уварової у Ворзелі, збудована 1902 року, а згодом придбана донькою мецената Федора Терещенка. Вона вирізняється мальовничою архітектурою: тут башточка, декоративне різьблення, доглянута паркова зона.

Або ж, на Фастівщині у селі Томашівка зберігся палац Хоєцьких у стилі модерн, збудований у 1903 – 1910 роках. Будівля вирізняється асиметричними об'ємами, балконами з дерев'яним різьбленням і поєднанням каменю та дерева, притаманним тій добі.