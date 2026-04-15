Європа відкриває нові можливості для української молоді, які мріють подорожувати та пізнавати світ. У межах програми DiscoverEU учасники можуть безкоштовно вирушити у мандрівку різними країнами континенту. Усі важливі деталі читайте у нашій статті.

Дивіться також 5 міст Європи, про які мало хто чув: здатні здивувати більше за Рим

Хто може взяти участь у програмі та як це працює?

DiscoverEU – це ініціатива програми Erasmus+, яка дає молоді можливість безкоштовно подорожувати Європою та знайомитися з її культурною спадщиною, історією та людьми з різних країн. Учасникам надається спеціальний проїзний квиток для подорожей переважно залізницею як найбільш екологічним видом транспорту.



В окремих випадках можуть дозволятися інші види перевезень, зокрема для жителів островів або віддалених регіонів. Також учасники отримують дисконтну картку DiscoverEU, яка дає:

знижки на проживання;

культурні заходи;

спорт;

місцевий транспорт та інші послуги.

Щоб взяти участь, необхідно відповідати віковим критеріям (народитися в період з 1 липня 2007 року до 30 червня 2008 року), заповнити онлайн-заявку та пройти коротку вікторину (якщо заявка не подається у складі групи).

Дивіться також Не такий романтичний, як здається: мінуси Парижа, про які мало говорять

У разі успішного відбору учасники можуть подорожувати до 7 днів протягом одного місяця у період з 1 липня 2026 року по 30 вересня 2027 року. Також передбачена можливість подорожувати з друзями – у групі може бути до 5 осіб, якщо всі відповідають вимогам програми.

Після відбору учасники отримують підтримку від національних агентств Erasmus+ та стають офіційними амбасадорами ініціативи, ділячись своїм досвідом у соцмережах під хештегом #DiscoverEU. Якщо вас цікавить, як подавали заявки попередні учасники, ви можете дізнатися більше деталей за цим посиланням.

