У Європі є кілька пляжних локацій, які ще не переповнені туристами, але вважаються одними з найперспективніших напрямків цього літа, пише Travel Off Path. Туристи отримають красиве узбережжя й атмосферний відпочинок за досить хорошу ціну.

Куди поїхати на відпочинок влітку?

Латвія

У більшості випадків туристи мало думають про Латвію, як про курортну країну. Експерти зазначають, що після прогулянки Ригою варто поїхати до сусідньої Юрмали, куди легко дістатися потягом.

Юрмала вважається найвідомішим містом на Балтійському узбережжі. Це чудова курортна локація з дерев’яними віллами, спа-готелями та довгими пляжами, які розтягнулися аж на 25 кілометрів.

Ось приблизний перелік цін на відпочинок у Латвії:

Готель (за ніч): 100$ – 180$

Вечеря на двох: 45$ – 80$

Пиво: 3$ – 5$

Кава: 3$ – 5$

Таксі/Uber (10 хв): 6$–10$



Чорногорія

Мандрівники дуже люблять Чорногорію, оскільки ця країна пропонує бездоганний відпочинок без величезних натовпів туристів та високих цін, які спостерігаються у Хорватії.

Краса Котора тут нагадує норвезькі фіорди. Крім того, досить жвавою й енергійною є атмосфера Бару. Хто захоче відчути трохи гламуру й розкоші – варто відправлятися в Тіват із його маринами для яхт.

Ось приблизний перелік цін на відпочинок у Чорногорії:

Чотиризірковий номер: 117 – 164$ за ніч

Вечеря на двох у ресторані: 46$ –70$

Автобус: 3$

Вхід до музею: 5$ – 11$

Кава та тістечка: 3.50$ – 6$



Албанія

Останні кілька років Албанія активно приваблює мандрівників. І попри шалений попит в курортний Ксаміль, країна не підвищила ціни. Тут настільки вражаюче красиво, що туристи називають цю локацію "Албанськими Мальдівами".

Проте експерти радять уникати Дуррес. Його часто критикують через великий діючий порт, що робить воду в морі каламутною.

Ось приблизний перелік цін на відпочинок в Албанії:

Чотиризірковий номер: 70 – 129$ за ніч

Вечеря на двох у ресторані: 29$ до 47$

Квиток на громадський транспорт: 1.17$

Вхід до музею: 5 – 11$

Кава та тістечка: 1.76 – 3.52$



Ці три країни доводять, що для літнього відпочинку в Європі не потрібно витрачати занадто багато грошей. Тут теж є тепле море, атмосферні міста, мальовничі пляжі й доступні ціни.