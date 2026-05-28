В Европе есть несколько пляжных локаций, которые еще не переполнены туристами, но считаются одними из самых перспективных направлений этого лета, пишет Travel Off Path. Туристы получат красивое побережье и атмосферный отдых за достаточно хорошую цену.

Читайте также Здесь запрещено умирать и рожать: почему это стало туристической фишкой маленького острова

Куда поехать на отдых летом?

Латвия

В большинстве случаев туристы мало думают о Латвии, как о курортной стране. Эксперты отмечают, что после прогулки по Риге стоит поехать в соседнюю Юрмалу, куда легко добраться на поезде.

Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Юрмала считается самым известным городом на Балтийском побережье. Это замечательная курортная локация с деревянными виллами, спа-отелями и длинными пляжами, которые растянулись аж на 25 километров.

Вот примерный перечень цен на отдых в Латвии:

Отель (за ночь): 100$ – 180$

Ужин на двоих: 45$ – 80$

Пиво: 3$ – 5$

Кофе: 3$ – 5$

Такси/Uber (10 мин): 6$–10$



Пляж Юрмалы выглядит довольно просто / Фото Pinterest

Черногория

Путешественники очень любят Черногорию, поскольку эта страна предлагает безупречный отдых без огромных толп туристов и высоких цен, которые наблюдаются в Хорватии.

Красота Котора здесь напоминает норвежские фьорды. Кроме того, достаточно оживленной и энергичной является атмосфера Бара. Кто захочет почувствовать немного гламура и роскоши – стоит отправляться в Тиват с его маринами для яхт.

Вот примерный перечень цен на отдых в Черногории:

Четырехзвездочный номер: 117 – 164$ за ночь

Ужин на двоих в ресторане: 46$ –70$

Автобус: 3$

Вход в музей: 5$ – 11$

Кофе и пирожные: 3.50$ – 6$



Впечатляющая красота Черногории / Фото Pinterest

Албания

Последние несколько лет Албания активно привлекает путешественников. И несмотря на бешеный спрос в курортный Ксамиль, страна не повысила цены. Здесь настолько впечатляюще красиво, что туристы называют эту локацию "Албанскими Мальдивами".

Однако эксперты советуют избегать Дуррес. Его часто критикуют из-за большого действующего порта, что делает воду в море мутной.

Вот примерный перечень цен на отдых в Албании:

Четырехзвездочный номер: 70 – 129$ за ночь

Ужин на двоих в ресторане: 29$ до 47$

Билет на общественный транспорт: 1.17$

Вход в музей: 5 – 11$

Кофе и пирожные: 1.76 – 3.52$



Албания поражает туристов / Фото Pinterest

Эти три страны доказывают, что для летнего отдыха в Европе не нужно тратить слишком много денег. Здесь тоже есть теплое море, атмосферные города, живописные пляжи и доступные цены.