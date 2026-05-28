В Европе есть несколько пляжных локаций, которые еще не переполнены туристами, но считаются одними из самых перспективных направлений этого лета, пишет Travel Off Path. Туристы получат красивое побережье и атмосферный отдых за достаточно хорошую цену.
Куда поехать на отдых летом?
Латвия
В большинстве случаев туристы мало думают о Латвии, как о курортной стране. Эксперты отмечают, что после прогулки по Риге стоит поехать в соседнюю Юрмалу, куда легко добраться на поезде.
Юрмала считается самым известным городом на Балтийском побережье. Это замечательная курортная локация с деревянными виллами, спа-отелями и длинными пляжами, которые растянулись аж на 25 километров.
Вот примерный перечень цен на отдых в Латвии:
- Отель (за ночь): 100$ – 180$
- Ужин на двоих: 45$ – 80$
- Пиво: 3$ – 5$
- Кофе: 3$ – 5$
- Такси/Uber (10 мин): 6$–10$
Пляж Юрмалы выглядит довольно просто / Фото Pinterest
Черногория
Путешественники очень любят Черногорию, поскольку эта страна предлагает безупречный отдых без огромных толп туристов и высоких цен, которые наблюдаются в Хорватии.
Красота Котора здесь напоминает норвежские фьорды. Кроме того, достаточно оживленной и энергичной является атмосфера Бара. Кто захочет почувствовать немного гламура и роскоши – стоит отправляться в Тиват с его маринами для яхт.
Вот примерный перечень цен на отдых в Черногории:
- Четырехзвездочный номер: 117 – 164$ за ночь
- Ужин на двоих в ресторане: 46$ –70$
- Автобус: 3$
- Вход в музей: 5$ – 11$
- Кофе и пирожные: 3.50$ – 6$
Впечатляющая красота Черногории / Фото Pinterest
Албания
Последние несколько лет Албания активно привлекает путешественников. И несмотря на бешеный спрос в курортный Ксамиль, страна не повысила цены. Здесь настолько впечатляюще красиво, что туристы называют эту локацию "Албанскими Мальдивами".
Однако эксперты советуют избегать Дуррес. Его часто критикуют из-за большого действующего порта, что делает воду в море мутной.
Вот примерный перечень цен на отдых в Албании:
- Четырехзвездочный номер: 70 – 129$ за ночь
- Ужин на двоих в ресторане: 29$ до 47$
- Билет на общественный транспорт: 1.17$
- Вход в музей: 5 – 11$
- Кофе и пирожные: 1.76 – 3.52$
Албания поражает туристов / Фото Pinterest
Эти три страны доказывают, что для летнего отдыха в Европе не нужно тратить слишком много денег. Здесь тоже есть теплое море, атмосферные города, живописные пляжи и доступные цены.