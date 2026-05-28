Речь идет об острове Ицукусима в префектуре Хиросима, расположенном всего в 20 километрах от этого мегаполиса. Территорию острова местные считают священным телом божества, и 24 Канал расскажет обо всем этом подробнее.

Почему статус Ицукусимы священный и какие там есть строгие ограничения для людей?

Мистическая история острова держится на синтоистской концепции кегаре, духовной нечистоты, где смерть и кровь является самой большой скверной. Ранее Ицукусиму считали настолько священной, что на протяжении веков обычным людям вообще запрещали ступать на его землю – чтобы не нарушать покой богов.

Даже знаменитое святилище Ицукусима с его гигантскими 16-метровыми красными воротами построили на сваях в воде, но не на земле острова. Это сделали для того, чтобы паломники могли приближаться к божествам на лодках, без прикосновений ногами к священной суше.

До сегодня правила немного смягчили, но – осталось строжайшее табу на смерть и рождение. Другими словами, беременные женщины на последних сроках и смертельно больные люди обязаны немедленно покинуть остров.

Был лишь один случай в истории, когда на Миядзиме пролилась кровь – во время легендарной битвы 1555 года. Тогда хитрый стратег Мори Мотонари заманил на остров армию своего соперника, где полностью разгромил того. Однако победа оставила на священной земле тела около 4700 воинов, что грозило гневом богов. Мотонари приказал вывезти абсолютно все трупы на материк, срезать и выбросить в море всю окровавленную почву, а здания святилища тщательно вымыть.

Обратите внимание: Ицукусима (Itsukushima) – это официальное географическое название острова, а Миядзима (Miyajima) – название разговорное, но значительно более популярное, и дословно означает "Остров святыни". Площадь же его едва превышает всего 30 квадратных километров.

Как работает закон против смерти и рождения на Миядзиме в наши дни?

Официальное юридическое оформление строгих религиозных правил произошло в 1878 году, когда жрецы святилища законодательно закрепили запрет на смерть и рождение на территории Ицукусимы. С тех пор на острове не было зафиксировано почти ни одной официальной смерти или рождения, а местные жители воспринимают это не как ограничение прав, а как проявление глубокого уважения к своей религии.

Туристам стоит же учесть, что на острове действительно нет ни одной больницы с родильным отделением или кладбища, поэтому даже в случае экстренной ситуации приходится полагаться на паромное сообщение с материком. Хорошо, что туда всего 20 километров и не слишком долго добираться (паром курсирует каждые 15 минут, дорога занимает 10 минут).

Не все смерти возможно предсказать, и они таки случались – но хоронят умерших не на острове. Портал Hatsukaichi Tourism Association рассказывает об уникальной достопримечательности – статуе Мукаэ Дзидзо (Mukae Jizo), которая раньше стояла в воде возле порта Миядзимагути.

Этот каменный монумент служил духовным маяком – лодки с Ицукусимы с телами умерших островитян делали несколько кругов вокруг статуи, чтобы получить возможность упокоиться на материковом кладбище. Обо всем этом также рассказывают в Музее истории и фольклора Миядзимы, без посещения которого мало какой турист покидает остров.

Почему Ицукусима стала мощным магнитом для туристов?

Конечно, мысль о месте, где за сотни лет не похоронили ни одного человека, интригует туристов, но строгие табу для людей – это не единственная особенность Ицукусимы. Здесь еще и дикая природа чувствует себя абсолютно свободно.

На острове запрещено пахать землю и рубить деревья – поэтому там сохранился первобытный тысячелетний лес. Запрещено также охотиться или иным образом вредить животным – поэтому, как отмечает портал Into Japan, местные пятнистые олени, священные посланцы богов, беспрепятственно гуляют по улицам, выпрашивая лакомства у туристов.

Кроме общения с фауной, путешественники приезжают сюда, чтобы подняться на священную гору Мисен высотой 535 метров (на вершине стоит буддийский храм и Неугасимый огонь, горящий непрерывно более 1200 лет). А еще больше – чтобы полюбоваться фантастическим зрелищем, когда во время прилива большие ворота тории и само святилище кажутся подвешенными в воздухе над морскими волнами.

Стоит знать, что по состоянию на 2026 год вход во внешние дворы святилища на Миядзими бесплатный, билет же в главные залы и галереи стоит 300 иен для взрослых (82 гривны примерно), а для детей вдвое меньше. И если будете путешествовать в Японию, обязательно добавьте эту локацию в свой список must-visit – такой опыт остается с человеком навсегда.

