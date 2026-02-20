В мире существуют тысячи железнодорожных станций: от гигантских транспортных узлов с десятками платформ до небольших остановок в горах. Но одна из них в Японии действительно выбивается из этого списка своей необычностью, рассказывает Express.
Туристы озадачены станцией без входа и выхода: почему здесь можно только приехать поездом?
Речь идет о станции Сейрю Михараши, расположенной среди густых лесов между другими остановками линии. К ней не ведет ни одна дорога или пешеходная тропа и попасть сюда можно только на поезде. И так же поездом придется отсюда выезжать, ведь с платформы просто некуда идти.
Как выглядит станция / фото Википедии
Станцию открыли в 2019 году после значительных затрат на строительство. Она создана не как транспортный узел, а как смотровая площадка. С единой платформы открываются панорамные виды на японскую сельскую местность и протекающую рядом реку Нисики,. Из-за удаленного расположения все материалы для строительства пришлось доставлять поездами после завершения ежедневного движения.
Несмотря на живописные виды, место посещает меньше туристов, чем ожидали. Причина проста – специальный поезд, который делает здесь остановку, нужно бронировать заранее, и он курсирует только при наличии достаточного количества пассажиров. Другие поезда проходят мимо без остановки. В сети путешественники называют станцию "странной" и даже сравнивают с "сумеречной зоной".
Большинство туристов на платформе Reddit также отметили, что нет даже элементарных удобств, как тот же туалет, поэтому в целом место оказалось не таким уж и впечатляющим, как ожидалось. В то же время некоторые признают, что идея создать место, где можно просто насладиться природой без толп и городской суеты, имеет свою особую привлекательность.
Какие еще интересные места в Японии стоит увидеть туристам?
Одна украинка рассказала о своем опыте путешествия в Японию, и одно место ей напомнило Киев. Также она отдельно оценивала многие города, например, Мацумото девушка поставила 10000 из 10. Это маленький городок у подножия гор. Здесь очень спокойное, есть несколько исторических мест, много уютных заведений, большой ТЦ и тому подобное.
Или же, знали ли вы, что в Японии есть улицы без названий? Японская система адресации кардинально отличается от той, которая существует в большинстве стран мира. Поэтому вместо названий улиц, здесь есть цифры.