В мире существуют тысячи железнодорожных станций: от гигантских транспортных узлов с десятками платформ до небольших остановок в горах. Но одна из них в Японии действительно выбивается из этого списка своей необычностью, рассказывает Express.

Туристы озадачены станцией без входа и выхода: почему здесь можно только приехать поездом?

Речь идет о станции Сейрю Михараши, расположенной среди густых лесов между другими остановками линии. К ней не ведет ни одна дорога или пешеходная тропа и попасть сюда можно только на поезде. И так же поездом придется отсюда выезжать, ведь с платформы просто некуда идти.



Как выглядит станция / фото Википедии

Станцию открыли в 2019 году после значительных затрат на строительство. Она создана не как транспортный узел, а как смотровая площадка. С единой платформы открываются панорамные виды на японскую сельскую местность и протекающую рядом реку Нисики,. Из-за удаленного расположения все материалы для строительства пришлось доставлять поездами после завершения ежедневного движения.

Несмотря на живописные виды, место посещает меньше туристов, чем ожидали. Причина проста – специальный поезд, который делает здесь остановку, нужно бронировать заранее, и он курсирует только при наличии достаточного количества пассажиров. Другие поезда проходят мимо без остановки. В сети путешественники называют станцию "странной" и даже сравнивают с "сумеречной зоной".

Большинство туристов на платформе Reddit также отметили, что нет даже элементарных удобств, как тот же туалет, поэтому в целом место оказалось не таким уж и впечатляющим, как ожидалось. В то же время некоторые признают, что идея создать место, где можно просто насладиться природой без толп и городской суеты, имеет свою особую привлекательность.

