Пользовательница тиктока @mari_pln поделилась несколькими интересными фактами о Дубае, которые могут стать открытием для туристов.

Какие неожиданные факты о Дубае могут удивить?

По улицам Дубая нельзя ездить на грязной машине или даже просто надолго оставлять запыленное авто на парковке. Здесь автомобили – это часть имиджа города. Грязная машина означает запущенность и не вписывается в окружающую эстетику. Все настолько серьезно, что за нарушение этого правила могут оштрафовать на почти 6 тысяч гривен.

Из-за песка автомобили пачкаются очень быстро, а потому автомойки здесь на каждом шагу.

ОАЭ – это нефтяная страна, а потому бензин очень дешевый. Для местных это абсолютная норма, а вот туристы очень удивляются. К слову, именно поэтому в Дубае такие популярные кроссоверы и другие большие машины, которые потребляют много топлива.

Расстояния в Дубае очень большие, ведь город строился прежде всего для автомобилей, а не пешеходов. Дорога может быть на 8 – 9 полос, а развязки напоминают космические лабиринты.

Еще один факт также касается автомобилей. В Дубае надо будет очень осмотрительным с парковкой, ведь если ненароком стать на чужое место, то эвакуатора и штрафа не избежать. Парковка в городе четко регулируемая – здесь есть частные места, гостиничные, резидентские.

Кроме того, в Дубае очень чисто, а сервис в ресторанах – на самом высоком уровне. Однако в период Рамадана, как пишет prestigeecr, даже туристам запрещено есть, пить или курить в общественных местах. В отелях для иностранцев выделяют отдельные места.

Что еще надо знать туристам о Дубае?