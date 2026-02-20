Пользовательница тиктока @mari_pln поделилась несколькими интересными фактами о Дубае, которые могут стать открытием для туристов.
Какие неожиданные факты о Дубае могут удивить?
По улицам Дубая нельзя ездить на грязной машине или даже просто надолго оставлять запыленное авто на парковке. Здесь автомобили – это часть имиджа города. Грязная машина означает запущенность и не вписывается в окружающую эстетику. Все настолько серьезно, что за нарушение этого правила могут оштрафовать на почти 6 тысяч гривен.
Из-за песка автомобили пачкаются очень быстро, а потому автомойки здесь на каждом шагу.
ОАЭ – это нефтяная страна, а потому бензин очень дешевый. Для местных это абсолютная норма, а вот туристы очень удивляются. К слову, именно поэтому в Дубае такие популярные кроссоверы и другие большие машины, которые потребляют много топлива.
Расстояния в Дубае очень большие, ведь город строился прежде всего для автомобилей, а не пешеходов. Дорога может быть на 8 – 9 полос, а развязки напоминают космические лабиринты.
Еще один факт также касается автомобилей. В Дубае надо будет очень осмотрительным с парковкой, ведь если ненароком стать на чужое место, то эвакуатора и штрафа не избежать. Парковка в городе четко регулируемая – здесь есть частные места, гостиничные, резидентские.
Кроме того, в Дубае очень чисто, а сервис в ресторанах – на самом высоком уровне. Однако в период Рамадана, как пишет prestigeecr, даже туристам запрещено есть, пить или курить в общественных местах. В отелях для иностранцев выделяют отдельные места.
Украинка рассказала интересные факты о Дубае, которые удивят туристов: видео
Что еще надо знать туристам о Дубае?
Самая комфортная погода в Дубае – зимой. В этот период столбики термометров держатся на отметке +22...+27 градусов. Можно спокойно планировать поездки в пустыню, прогулки по городу и другие экскурсии. Однако и цены зимой самые высокие.
Местные жители в Дубае общаются на арабском языке, но из-за большого количества иностранцев здесь почти все знают английский.
Чтобы увидеть Дубай не за все деньги мира, можно поехать сюда летом. Да, погода будет очень жаркая. Однако эксперт по путешествиям отметила, что город приспособлен к такой жаре и здесь везде есть кондиционеры.