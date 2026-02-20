Пользовательница тиктока @n.ann_life поделилась своими впечатлениями о Японии и призналась, какой город здесь ей понравился больше всего.

Как украинка оценила города Японии?

Токио – 8 з 10. По словам украинки, это хороший город, в котором есть много парков и интересных локаций, но он слишком шумный.

Мацумото – 10000 з 10. Это маленький городок у подножия гор. Здесь очень спокойно, есть несколько исторических мест, много уютных заведений, большой ТЦ и тому подобное.

Тояма/Такаока – 10 з 10. В этих маленьких городках, которые расположены рядом, очень красивые пейзажи и царит спокойный темп жизни.

Харадзюку – 10 з 10. Здесь можно увидеть аутентичное японское поселение.

Нагоя – 6 з 10. Это очень шумный бетонный город, в котором грязнее, чем в Токио. Хотя здесь и есть хорошие места, но путешественнице город не понравился.

Осака – 10 з 10. Это очень живописный город с большим количеством музеев, парков, интересных заведений. По атмосфере он был похож украинке на Киев.

Город Осака в Японии / Фото Depositphotos

Обратите внимание! Туристам, которые собираются в Японию, надо знать несколько важных правил, которых придерживаются в этой стране. Например, здесь не принято есть идя. Если вы взяли еду в киоске, то найдите лавочку или парк, чтобы поесть там. Употреблять алкоголь на улице вообще нельзя. В общественном транспорте разговаривать по телефону считается невежливым, потому что это нарушает покой других пассажиров.

Какие еще города Японии стоит увидеть?