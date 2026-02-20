Пользовательница тиктока @n.ann_life поделилась своими впечатлениями о Японии и призналась, какой город здесь ей понравился больше всего.
Как украинка оценила города Японии?
Токио – 8 з 10. По словам украинки, это хороший город, в котором есть много парков и интересных локаций, но он слишком шумный.
Мацумото – 10000 з 10. Это маленький городок у подножия гор. Здесь очень спокойно, есть несколько исторических мест, много уютных заведений, большой ТЦ и тому подобное.
Тояма/Такаока – 10 з 10. В этих маленьких городках, которые расположены рядом, очень красивые пейзажи и царит спокойный темп жизни.
Харадзюку – 10 з 10. Здесь можно увидеть аутентичное японское поселение.
Нагоя – 6 з 10. Это очень шумный бетонный город, в котором грязнее, чем в Токио. Хотя здесь и есть хорошие места, но путешественнице город не понравился.
Осака – 10 з 10. Это очень живописный город с большим количеством музеев, парков, интересных заведений. По атмосфере он был похож украинке на Киев.
Город Осака в Японии / Фото Depositphotos
Обратите внимание! Туристам, которые собираются в Японию, надо знать несколько важных правил, которых придерживаются в этой стране. Например, здесь не принято есть идя. Если вы взяли еду в киоске, то найдите лавочку или парк, чтобы поесть там. Употреблять алкоголь на улице вообще нельзя. В общественном транспорте разговаривать по телефону считается невежливым, потому что это нарушает покой других пассажиров.
Какие еще города Японии стоит увидеть?
- Киото. Как пишет National Geographic, бывшая столица Японии сегодня известна сотнями храмов и святынь. Здесь расположены Золотой павильон, аллеи красных тории в Фушими Инари и бамбуковая роща Арасияма.
- Нара. Этот небольшой город недалеко от Киото известен ручными оленями в парке Нара и храмом Тодай-дзи с одной из крупнейших бронзовых статуй Будды в мире.
- Саппоро. Главный город острова Хоккайдо известен ежегодным Снежным фестивалем с гигантскими ледяными скульптурами. Зимой здесь настоящая сказка, а летом – зеленые парки и комфортный климат.
- Такаяма. Небольшой город в горах с хорошо сохранившимся старым кварталом. Атмосфера здесь напоминает Японию прошлых веков – деревянные дома, утренние рынки и традиционные фестивали.