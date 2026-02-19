В графстве Уотерфорд, среди живописных пейзажей Ирландии, расположен один небольшой городок, который часто называют настоящим сказочным уголком, рассказывается на Express. Его главная красота – величественный средневековый замок с многовековой историей и ухоженные исторические сады, что вместе создают атмосферу покоя и романтики.
В каком ирландском городке можно увидеть величественный замок и невероятные сады?
Несмотря на скромные размеры и население чуть более 1300 жителей, город Лисмор имеет богатое культурное наследие: здесь сохранились старинные здания, собор и уютная главная улица с ресторанами и кафе.
Главной достопримечательностью города является замок Лисмор, первая крепость на этом месте появилась еще в 1185 году. Он расположен над рекой Блэквотер и буквально доминирует над окружающим ландшафтом. На протяжении веков замок неоднократно перестраивали, а современный готический вид он приобрел только в 19 веке.
В свое время замок принадлежал графам Десмонда и графам Корк, а с 1753 года перешел к семье Кавендиш. Сейчас же – это ирландская резиденция герцога Девонширского. Хотя большая часть здания закрыта для посетителей, роскошные апартаменты можно арендовать для частного отдыха или празднований. Они рассчитаны на 8 – 12 гостей и до 27 человек во время мероприятий.
Даже, если сам замок недоступен для туристических экскурсий, посетители могут прогуляться по его территории, а именно: 10 акров исторических садов, считающихся старейшими культивируемыми садами Ирландии. Они спрятаны в оборонительных стенах и открывают прекрасные виды на окрестности.
Есть причина, почему Ирландию называют Изумрудным островом: куда ни глянь – везде простираются зеленые, пышные пейзажи. Страна изобилует старинными замками, а уютные пабы и кофейни попадаются почти на каждом шагу,
– пишет отзыв FredP на платформе TripAdvisor.
Также здесь растет большое количество растений и деревьев, а среди зелени можно найти неожиданные скульптуры. Особенно популярным периодом для посещения является июнь, когда розы расцветают на полную, хотя сады остаются привлекательными в течение всего года.
Где там можно перекусить?
После прогулок по историческим местам туристы могут посетить многочисленные заведения на главной улице города. Здесь работают традиционные ирландские пабы и уютные кафе, которые получают высокие оценки от гостей. Посетители отмечают качественную кухню, приветливый персонал и атмосферу, заставляющую возвращаться снова.
Какое еще локации стоит посетить в Ирландии?
Рекомендуем ознакомится с Вестпортом в Ирландии. Это буквально скрытая жемчужина для туристов. Город идеально подходит для спокойного отдыха, активного времяпрепровождения на свежем воздухе и знакомства с местной ирландской культурой.
Или же, узнайте о островах Ирландии с белоснежными пляжами. Речь идет об островах Инишкеа Северной и Инишкеа Южной, разделенных узким проливом. Северный остров является большим, а территория покрыта вереском, травами и кустарниками.