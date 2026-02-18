Пользовательница тиктока @miss.anilla6 путешествовала по Черногории весной и призналась, что это лучшее время, чтобы увидеть север страны.

Куда стоит поехать в Черногории уже этой весной?

Север Черногории, а именно национальный парк Дурмитор, – это идеальное место для тех, кто любит природу. Весной здесь почти нет людей, потому что зимний сезон уже закончился, а летний еще не начался. Именно поэтому можно наслаждаться невероятной красотой природы почти в одиночку.

Единственная пробка, в которой вы будете стоять, – это пока лошади заглянут к вам в машину, пооблизывают вам руки и спокойно пойдут себе дальше. Еще здесь ходят стада овец, которые переходят дорогу в самый неожиданный момент. Их всегда сопровождают собаки-пастухи, которые очень милые и тактильные,

– рассказала путешественница.

Главное правило такой поездки – это арендовать автомобиль и ехать туда, куда смотрят глаза. А дальше уже останавливаться у каждой скалы, каньона или иного живописного места, здороваться с местными жителями, которые очень доброжелательны и просто наслаждаться не спеша.

Путешественница призвала спланировать поездку уже на эту весну, пока север Черногории не стал таким же популярным, как и юг.

Украинка показала живописный север Черногории: видео

Обратите внимание! Украинка побывала в Черногории и назвала лучшие места, которые увидела в этой стране. В списке оказались живописный Которский залив и очень красивый исторический город Котор, который встречает путешественников узкими улочками и старинными церквями. Также в Черногории стоит посетить Будву, остров святого Николая, Скадарское озеро, Голубое озеро и пляж Могнер.

Что нужно знать о национальном парке Дурмитор?

Дурмитор – это один из самых впечатляющих заповедников Балканского полуострова, который относится к списку Всемирного наследия ЮНЕСКО. Как пишет Visit Montenegro, он расположен возле городка Жабляк и именно здесь туристы остаются на ночь.

В парке есть немало живописных мест – ледниковые озера, горы, глубокие каньоны и тому подобное. Одна из самых популярных локаций – это Черное озеро, вокруг которого есть пешеходная тропа длиной 3,5 километра. В парке есть более 100 километров маркированных маршрутов различной сложности – от легких прогулок до серьезных горных подъемов. Самой высокой горой является Боботов Кук высотой 2 525 метров над уровнем моря и подъем на нее – настоящий вызов.

Также в парке можно заняться рафтингом по реке Тара, сделать пикник, заняться параглайдингом и тому подобное.