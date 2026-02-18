Користувачка тіктоку @miss.anilla6 подорожувала Чорногорією весною і зізналася, що це найкращий час, щоб побачити північ країни.

Куди варто поїхати в Чорногорії вже цією весною?

Північ Чорногорії, а саме національний парк Дурмітор, – це ідеальне місце для тих, хто любить природу. Весною тут майже нема людей, бо зимовий сезон вже закінчився, а літній ще не почався. Саме тому можна насолоджуватися неймовірною красою природи майже на одинці.

Єдиний затор, в якому ви будете стояти, – це поки коні заглянуть до вас у машину, пооблизують вам руки та спокійно підуть собі далі. Ще тут ходять отари овечок, які переходять дорогу в найнеочікуваніший момент. Їх завжди супроводжують собаки-пастухи, які дуже милі і тактильні,

– розповіла мандрівниця.

Головне правило такої поїздки – це орендувати автомобіль і їхати туди, куди дивляться очі. А далі вже зупинятися біля кожної скелі, каньйону чи іншого мальовничого місця, вітатися з місцевими мешканцями, які дуже доброзичливі та просто насолоджуватися не поспішаючи.

Мандрівниця закликала спланувати поїздку вже на цю весну, поки північ Чорногорії не стала такою ж популярною, як і південь.

Українка показала мальовничу північ Чорногорії: відео

Зверніть увагу! Українка побувала у Чорногорії і назвала найкращі місця, які побачила у цій країні. У списку опинилися мальовнича Которська затока та дуже красиве історичне місто Котор, яке зустрічає мандрівників вузькими вуличками та старовинними церквами. Також у Чорногорії варто відвідати Будву, острів святого Миколая, Скадарське озеро, Блакитне озеро та пляж Могнер.

Що треба знати про національний парк Дурмітор?

Дурмітор – це один з найвражаючих заповідників Балканського півострова, який належить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Як пише Visit Montenegro, він розташований біля містечка Жабляк і саме тут туристи залишаються на ніч.

У парку є чимало мальовничих місць – льодовикові озера, гори, глибокі каньйони тощо. Одна з найпопулярніших локацій – це Чорне озеро, навколо якого є пішохідна стежка довжиною 3,5 кілометра. У парку є понад 100 кілометрів маркованих маршрутів різної складності – від легких прогулянок до серйозних гірських підйомів. Найвищою горою є Боботов Кук висотою 2 525 метрів над рівнем моря і підйом на неї – справжній виклик.

Також у парку можна зайнятися рафтингом по річці Тара, зробити пікнік, зайнятися параглайдингом тощо.