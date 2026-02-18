Українка Надія Макарова побувала в Лондоні і розповіла про важливі нюанси, які треба знати всім туристам, що планують подорож у це місто.

Що треба знати перед поїздкою в Лондон?

Одним з перших етапів планування подорожі є пошук готелю чи апартаментів. У Лондоні найкраще обирати варіанти в районах Ковент-Гарден, Челсі або Тауер-Хілл. Вони безпечні, красиві і зручні. Розташовані в центрі, а тому добратися до всіх визначних місць буде легко.

Щодо добирання, то у Лондоні найзручніше користуватися громадським транспортом. Метро тут чисте, безпечне і найшвидше. Квитки купувати не треба – достатньо скористатися PayPass на вході і виході.

Ще до початку поїздки купіть перехідник для британської розетки, адже інакше не зможете зарядити телефон. Лондон відомий як похмуре і дощове місто, але парасольку можна не везти аж з дому. Тут у кожному сувенірному магазині продаються парасолі за 10 фунтів стерлінгів. Якщо дощ почнеться – можна просто її купити, щоб не носити постійно з собою.

Ще один цікавий нюанс – тут все потрібно бронювати заздалегідь. Це стосується і квитків у визначні місця, і потяга з аеропорту, і квитків на Лондонське око тощо. До слова, у багатьох музеях і оглядових майданчиках вхід безкоштовний, але квиток все одно треба забронювати на офіційному сайті.

Українка розповіла важливі нюанси про Лондон: відео

Коли найкращий час, щоб поїхати в Лондон?

Як пише Visit London, найкращий час, щоб спланувати подорож у Лондон, залежить від того, чого саме ви хочете. Наприклад, влітку тут найтепліше і є можливість побачити Лондон сонячним, а не похмурим. У липні стовпчики термометрів часто тримаються на рівні +24 градуси.

Водночас найдешевше буде у період з січня по березень. У цей час нема свят, погода холодна, часто падають дощі, а тому ціни на авіапереліт і проживання в готелі зменшуються.

Найвологіший місяць у році – жовтень. В середньому опади тривають 21 день.

Пік сезону у Лондоні – це, звісно, літо. У цей час ціни збільшуються, а туристів на вулицях стає більше.

