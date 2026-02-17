Мовиться про мальовничу й віддалену долину Коледж в горах Чевіот у Нортумберленді у Великій Британії. Вона є частиною національного парку і розташована біля кордону з Шотландією. Про це повідомляє Express.

Що відомо про мальовничу долину Коледж?

Ця долина відома стрімкими схилами, кришталево чистою річкою Коледж-Берн та незайманими пейзажами. Доступ автомобілів обмежений – у день пропускають максимум 12 автівок. До того ж тут практично не ловить мобільний зв'язок. Це робить долину дійсно казковим і усамітненим місцем, якого, здавалося б, досі не торкнулася цивілізація.

Як зазначено на сайті College valley, долина Коледж – це понад 4,8 тисячі гектара дикої природи. Це місце пропонує втечу від реальності і повне перезавантаження.

Долина популярна для піших і велосипедних прогулянок, адже з неї ведуть маршрути до найвищих вершин Чевіотів. Для тих, хто хоче залишитися посеред природи надовше, є пансіонат з кількома котеджами, які можна забронювати на кілька днів і щоразу повертатися після довгих прогулянок на природі. Ніч коштує всього 17 фунтів стерлінгів – 1000 гривень.

До речі, усім відвідувачам видають карту місцевості, щоб вони не заблудилися.



Туристи у долині Коледж / Фото college_valley

У цій місцевості залишилися рештки поселень, які будували ще 7 тисяч років тому. Та найцікавіше у долині Коледж – це дикі поні, які почуваються тут справжніми господарями.



Дикі поні / Фото Ендрю Фусек Пітерс, SWNS

Яке ще одне чарівне місце варто відвідати?

Мало хто знає, що чарівна країна Нарнія з циклу романів "Хроніки Нарнії", має справжній прототип. Автор книг Клайв Стейплз Льюїс часто приїжджав у мальовниче село з широким озером Ростревор у Північній Ірландії. Свого часу у листуванні з братом він зізнався, що саме це місце надихнуло його на створення Нарнії.

Сьогодні у Ростреворі є маршрут, який присвячений вигаданій країні. Тут стоять дерев'яні фігурки головних героїв, а з кожного куточка відкриваються неймовірні краєвиди.