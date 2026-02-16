Джош Вілкінсон, 34-річний блогер, залишив рідне місто Аделаїду через дві ключові причини, розповідає Express. Переїхавши за кордон, він зізнається, що життя стало "набагато простішим і щасливішим".

Які є мінуси проживання в Австралії?

Ютубер поділився, що в Австралії навіть базові продукти шокують цінами, наприклад, ананас коштував близько 10 австралійських доларів.

Люди, які керують країною, не дбають про захист цінностей населення. Мрія про власний дім стала недосяжною,

– пояснив він.

Великі ціни на продукти в Австралії / фото Canva

Крім фінансових причин, Джош відчував, що культура країни стала надмірно споживатись: увага до соціального статусу, зовнішності та спортивних команд перевищує важливість головних життєвих цінностей.

Після втрати роботи минулого року він змінив кар'єру на створення контенту та переїхав на Балі, де може поєднувати роботу віддалено з більш доступним рівнем життя та якісним відпочинком.

Жити тут дешевше, ніж у Аделаїді, і можна насолоджуватися гарною їжею та погодою. Я ні про що не шкодую,

– підсумував Джош.

При цьому туристи на платформі Reddit зазначають, що ціни на житло абсолютно не відповідають рівню якості, що також є суттєвим мінусом. Також проблемою є віддаленість від інших країн, через що більшість людей відкладають питання щодо подорожей. Не варто забувати і за рівень гомофобії, расизму та сексизму – це все тут набагато поширеніше, ніж в будь-яких інших країнах.

Що туристів може здивувати в Австралії?