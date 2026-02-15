Хоча про Австралію часто говорять як про країну незвичайної природи та екзотичних тварин, деякі речі там можуть здивувати навіть досвідчених мандрівників. Українська туристка iamanastasiia поділилася власними враженнями від подорожі та назвала кілька несподіваних фактів.

Які речі можуть здивувати туристів в Австралії?

За словами дівчини, найбільше її вразила свіжість і смак морепродуктів: навіть у звичайних закладах вони значно кращі, ніж вона очікувала. Загалом блогерка зазначає, що в Австралії дуже складно знайти несмачну їжу, адже рівень кухні майже всюди високий.

Окремим відкриттям стала транспортна система. Лінії поїздів і метро часто перетинаються, що робить пересування зручним, а багато потягів двоповерхові. Водночас громадський транспорт доволі дорогий, що також стало несподіванкою.

Туристку здивували і масштаби країни. Під час внутрішнього перельоту вона летіла 7 годин, з яких близько 5 вже над територією Австралії. Це дозволило їй по-іншому усвідомити розміри континенту. Щодо тварин, дівчина розповіла, що у великих містах майже неможливо зустріти змій чи павуків, зате дуже багато папуг.

Вони виглядають милими, але можуть бути підступними, тому туристам радять не залишати речі без нагляду, адже птахи легко можуть їх поцупити. Ще однією несподіванкою став справжній культ морозива та замороженого йогурту – біля популярних закладів часто стоять великі черги.



Також більшість здивує Великий Бар'єрний риф. Чи знаєте ви, що він розміром з 70 мільйонів футбольних полів? Це найбільша коралова система на планеті, яка простягається приблизно на 2 300 кілометрів вздовж північно-східного узбережжя Австралії, розповідає Nomads.

Загальна площа становить близько 344 400 квадратних кілометрів, що більше, ніж територія багатьох європейських країн. Саме тому масштаби часто порівнюють із десятками мільйонів футбольних полів, адже так легше уявити його розміри. Насправді це не один риф, а величезна екосистема, що складається з понад 2 900 окремих рифів і приблизно 900 островів.

Що ще може здивувати мандрівників в Австралії?