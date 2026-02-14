Мандрівниця Дарія Мараренко побувала в Гальштаті взимку і розповіла, які тут ціни, а також назвала суму, яку витратила на одноденну поїздку.

Читайте також Буковель чи Словаччина: українка порівняла ціни, сервіс і траси на двох курортах

Скільки коштує одноденна поїздка у Гальштат?

Марія їхала у альпійське селище з головного вокзалу Відня. Квитки в обидві сторони обійшлися їй у 100 євро. Але якщо купувати їх заздалегідь, щонайменше за місяць, то можна добряче зекономити. Потяг їде 3,5 години і за цей час у ньому можна поїсти або попити кави чи чаю. Один чай коштує 3,8 євро.

Після потяга на туристів чекає ще один етап добирання – мандрівка поромом. До слова, це чудова можливість помилуватися містом з води. Квиток у дві сторони коштує 8 євро, але розрахуватися за нього можна лише готівкою.

Старовинні вузькі вулички, вхід у популярну церкву та найкращі види на озеро й Альпи – безкоштовні. Щоправда, Гальштат не дуже великий, тож прогулянка самим селищем багато часу не займе.

За австрійський гуляж і чай на обід українка заплатила 13,4 євро. У Гальштаті є чимало сувенірних крамниць, де продають магніти, листівки, сіль, кристали, наливки та австрійський шоколад. На ці дрібнички дівчина витратила ще 19 євро. До слова, солодощі вона радить купувати у супермаркеті, бо там вони дешевші.

Перед поверненням до Відня українка купила їжу у супермаркеті, щоб повечеряти у потязі. Це обійшлося їй у 19 євро. Ввечері на вже оплаченому поромі Марія повернулася на залізничу станцію. Вона зауважила, що останній пором відправляється о 17:45 і він підлаштований під розклад потягів.

У результаті за день разом з добиранням українка витратила 163 євро, що у гривнях становить близько 8,3 тисячі.

Українка розповіла про ціни в Гальштаті: відео

Коли найкращий час для поїздки у Гальштат?

Гальштат називають прототипом засніженого містечка Ерендела з мультфільму "Крижане серце". Саме після виходу цієї стрічки популярність селища різко зросла. Крім того, Гальштат є всесвітньою спадщиною ЮНЕСКО. Усе це призводить до того, що селище страждає від надмірного туризму.

Ресурс Live Like It's The Weekend радить відвідувати Гальштат у міжсезоння – восени, після різдвяних свят або ж навесні. У цей період можна насолодитися красою Альп без натовпів і галасу.



Одна з вуличок Гальштату / Фото Depositphotos

Які ціни на інші подорожі?