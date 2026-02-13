Українська туристка bohdana.kondratenko поділилася реальними витратами на відпочинок на Балі, включаючи дорогу, та чесно відповіла на запитання, чи справді острів такий дешевий, як про нього часто говорять.

Скільки коштує дорога до Балі та відпочинок загалом?

За її словами, найдорожча частина подорожі – це переліт. Якщо обирати звичайну авіакомпанію з економкласом, квитки в обидва боки коштують приблизно 1000 доларів. У вартість входить багаж 25 кілограмів плюс ручна поклажа 7 кілограмів.

Наступна суттєва стаття витрат – це житло. Туристка розповіла, що під час поїздки планується проживання у трьох різних районах острова. Двоповерхові апартаменти зі спільним басейном поблизу океану обійшлися у 44 тисячі гривень за 15 ночей.

У глибині острова, де немає доступу до океану, але є тропічна природа та мавпи, невелика приватна вілла на два тижні коштує 29 тисяч гривень. Окрема витрата – віза. В'їзд на Балі для туристів платний: 150 доларів з людини за дозвіл на перебування до двох місяців.

Щодо цін на продукти, за словами мандрівниці, вони приблизно такі самі, як в Україні. Супермаркети сучасні та охайні. Водночас медицина на острові дуже дорога – навіть мінімальне лікування може коштувати кілька тисяч доларів. Саме тому туристам радять обов'язково оформлювати страховку перед поїздкою. Поліс на 45 днів, за її словами, обійшовся приблизно у 100 доларів.

До чого ви повинні бути готові на Балі?

Попри те, що викликати таксі чи орендувати авто на острові нескладно, найзручніший спосіб пересування перевантаженими дорогами Балі – це скутер або мотоцикл. Саме вони дозволяють швидко оминати затори й заощаджувати час, зазначає CN Traveler.

Замовити поїздку можна через популярні місцеві додатки. Окрім транспорту, вони також пропонують доставку їжі, посилок і навіть продуктів із магазинів. Якщо ж є бажання кермувати самостійно, по всьому острову працює безліч пунктів прокату скутерів. Зазвичай міжнародне водійське посвідчення приймається без проблем.

Що ще варто знати про Балі?