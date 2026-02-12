Українська блогерка bohdana.kondratenko показала у своєму відео, як виглядає приватна вілла на Балі, яку вона орендувала на два тижні, та розкрила вартість такого житла.

Як виглядає вілла на Балі та скільки коштує проживання?

У розпорядженні гостей був власний басейн із зоною для засмаги та відпочинку. Кухня на віллі відкрита, без стін, але обладнана вентилятором. Попри екзотичний формат, там є все необхідне для приготування їжі: плита, посуд, холодильник і морозильна камера.

Як виглядає вілла: дивитись відео

@bohdana.kondratenko то дорого чи дешево?? якщо знімати на довгосрок – то можна ціну ділити на 2 ♬ original sound - Бодя

Щоправда, серед місцевих “сусідів” іноді можна зустріти ящірок і до цього туристам варто бути готовими. Також на території облаштована зона для відпочинку та обідній простір під накриттям, що стане у пригоді під час дощу.

Спальня обладнана ліжком із шторками, які виконують не лише декоративну функцію, а й захищають від комах вночі. У ванній кімнаті є великий душ і окрема ванна. Водночас блогерка зауважила, що іноді у відкриті приміщення можуть навідуватися місцеві мешканці, зокрема комахи чи дрібні тварини.

У вартість проживання входить щоденне прибирання. Віллу орендували на два тижні – за цей період проживання обійшлося приблизно у 29 тисяч гривень.

Скільки коштують продукти на Балі?

Ціни на продукти на Балі загалом нижчі, ніж в Україні, однак розраховувати на повноцінне харчування за копійки не варто. Вартість залежить від категорії товарів та місця покупки. Водночас деякі позиції справді приємно дивують.

Наприклад, в одному відео дівчина розповіла про фрукти, які на острові коштують значно дешевше. Так українська блогерка змогла придбати великий авокадо, кілька кокосів, виноград, ананас та інші фрукти всього за 200 гривень.

