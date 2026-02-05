Українка Елен веде свій блог @elen_shaida про Албанію, де розповідає цікавинки про цю країну. В одному з відео вона дала поради, які зроблять поїздку в Албанію незабутньою.

Поради українки: що треба знати про Албанію?

Елен радить їхати в Албанію в кінці червня або на початку вересня, коли нема такої сильної спеки. В середині літа вам не захочеться гуляти містом чи їздити на екскурсію через палюче сонце.

Тим, хто обрав відпочинок на одному з курортів Адріатичного моря, наприклад Дуррес, треба летіти в аеропорт Тирани. Якщо ж хочеться на славнозвісні "албанські Мальдіви", то варто знати, що вони розташовані на Іонічному морі. Добиратися в Саранду чи Ксаміл з Тирани – довго. Доведеться провести в автобусі щонайменше 5 годин. До того ж дорога пролягає через гірські серпантини, а тому не кожен її витримає.

У такому випадку зручніше летіти на грецький острів Корфу і вже з нього поромом плисти в Албанію. Це значно швидше і комфортніше – близько 1 години. Однак доведеться знову проходити прикордонний контроль, оскільки Албанія, на відміну від Греції, не належить до Європейського Союзу.

В Албанію варто брати з собою готівку, адже розрахуватися карткою можна не всюди. Навіть найпопулярніші туристичні заклади часто приймають лише готівку.

Албанія не входить у список країн "Роумінгу як вдома", а тому тут вигідніше купити місцеву eSIM, щоб мати інтернет і не переплачувати.

Без застосунку WhatsApp в Албанії не обійтися – тут через нього і таксі викликають, і їжу доставляють, і з албанцями фліртують.

Елен радить вивчити кілька базових фраз албанською – дякую, добрий день, до побачення. Це дуже подобається місцевим, які також знають фрази українською і люблять цим похизуватися перед нашими туристами.

Якщо ви не хочете зайвої уваги від албанців, то не позначайте свою локацію у соціальних мережах, аж поки не підете з неї. Інакше тонни повідомлень від місцевих чоловіків – гарантовані.

Що треба знати перед відпочинком в Албанії: відео

Як пише Get your Guide, громадський транспорт в Албанії може бути непередбачуваним – він їздить за вільним графіком і зупиняється будь-де. Саме тому краще орендувати автомобіль. У великих містах не варто пити воду з-під крана. Багато житлових комплексів і готелів зберігають воду у спеціальних резервуарах, за якими не завжди ретельно доглядають.

