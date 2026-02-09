Британський емігрант та блогер поділився тим, якою насправді є погода на Тенеріфе в лютому, та розповів, чи варто планувати поїздку в цей період або краще зачекати до літа, зазначається у Mirror.

Чи варто їхати відпочивати на Тенеріфе у лютому?

Загальновідомо, що вартість відпусток значно зростає влітку через шкільні канікули, коли туроператори підвищують ціни. Втім, за словами емігранта, для сонячного відпочинку не обов'язково витрачати купу грошей. Щоб це довести, він показав, як виглядає відпочинок на Тенеріфе у лютому, коли денна температура зазвичай становить від 19 до 22 градусів тепла, а вночі опускається до 14 – 17 градусів тепла.

Відпочинок на Тенеріфе у лютому / фото Canva

Блогер зазначає, що вітру практично немає, у морі невеликі хвилі, але при цьому на узбережжі панують ідеальні умови: чисте блакитне небо, пальми та справжня курортна атмосфера.

Погода просто чудова. Якщо ви плануєте поїздку на Тенеріфе, ви обрали правильний час. Навіть якщо приїдете зовсім скоро – ви проведете відпустку чудово,

– поділився він.

За даними туристичних експертів, найкращими місяцями для відвідування Тенеріфе вважаються березень, квітень і травень, а також жовтень і листопад. Подорож у ці періоди дозволяє зберегти кошти та уникнути великих натовпів. У ці місяці температура рідко опускається нижче 18 градусів тепла, тому прогулянки, екскурсії та активний відпочинок залишаються комфортними.

Якщо ви полюбляєте купання, то в лютому середня температура морської води зазвичай становить близько 20 – 21 градуса тепла, про що йдеться в одному з відео tourmapa. Втім, варто враховувати, що на відчуття тепла у воді впливають і додаткові фактори, зокрема сила та напрям вітру.

Де ще класно відпочити у лютому?