Софі Свєтоховскі, яка є помічницею туристичного редактора в The Sun, мала досвід подорожувати бізнес-класом у різних авіакомпаніях світу, і вона ділиться своїми враженнями від польоту з Air Canada та їхніх лаунжів Signature Suite.
Бізнес-клас однієї з найкращих авіакомпаній світу: чи вартий він своїх коштів?
Не всі авіакомпанії створені однаково, і вибір перевізника значно впливає на ваш комфорт подорожі. Минулого року Skytrax назвала Air Canada найкращою авіакомпанією Північної Америки, випередивши відомі компанії, як Delta, United та JetBlue.
Як виглядає зал очікування: дивитись відео
Air Canada отримала декілька нагород у 2025 році, включаючи найкращий кабінний екіпаж у Канаді та Північній Америці, а також найкращий бізнес-клас Lounge Dining у світі. Лаунжі Signature Suite доступні лише у Ванкувері та Торонто, причому той, що в Торонто, отримав золоту нагороду.
Їжа в лаунжах відзначається високою якістю: подають страви з вишуканою подачею, як сирні тарілки та різноманітні коктейлі. Шеф-кухар лаунжу Девід Хоксворт відповідає за кухню світового рівня та має в цьому великий досвід.
Салон бізнес-класу Air Canada має дуже комфортні сидіння з достатньою кількістю місця для ніг, є навіть масажні функції та численні відсіки для зберігання та зарядки пристроїв. Це все допомагає зняти напруження під час тривалого польоту.
Всі капсули Signature Class мають гарні туалетно-косметичні набори Acqua di Parma з кремом для рук, бальзамом для губ, маскою для очей, берушами та зубною щіткою. Їжа на борту також високого рівня: креветки, риба та знаменитий пиріг Біскофф (десерт на основі печива).
Яка ціна такого перельоту?
Хоч точна ціна залежить від маршруту та дати подорожі, рейс з Сіднея до Ванкувера на борту Air Canada Signature Cabin, що включає доступ до Signature Suite, коштує від 9200 доларів в один бік, пише The Australian.
