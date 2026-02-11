Софі Свєтоховскі, яка є помічницею туристичного редактора в The Sun, мала досвід подорожувати бізнес-класом у різних авіакомпаніях світу, і вона ділиться своїми враженнями від польоту з Air Canada та їхніх лаунжів Signature Suite.

Бізнес-клас однієї з найкращих авіакомпаній світу: чи вартий він своїх коштів?

Не всі авіакомпанії створені однаково, і вибір перевізника значно впливає на ваш комфорт подорожі. Минулого року Skytrax назвала Air Canada найкращою авіакомпанією Північної Америки, випередивши відомі компанії, як Delta, United та JetBlue.

Air Canada отримала декілька нагород у 2025 році, включаючи найкращий кабінний екіпаж у Канаді та Північній Америці, а також найкращий бізнес-клас Lounge Dining у світі. Лаунжі Signature Suite доступні лише у Ванкувері та Торонто, причому той, що в Торонто, отримав золоту нагороду.

Їжа в лаунжах відзначається високою якістю: подають страви з вишуканою подачею, як сирні тарілки та різноманітні коктейлі. Шеф-кухар лаунжу Девід Хоксворт відповідає за кухню світового рівня та має в цьому великий досвід.

Салон бізнес-класу Air Canada має дуже комфортні сидіння з достатньою кількістю місця для ніг, є навіть масажні функції та численні відсіки для зберігання та зарядки пристроїв. Це все допомагає зняти напруження під час тривалого польоту.

Всі капсули Signature Class мають гарні туалетно-косметичні набори Acqua di Parma з кремом для рук, бальзамом для губ, маскою для очей, берушами та зубною щіткою. Їжа на борту також високого рівня: креветки, риба та знаменитий пиріг Біскофф (десерт на основі печива).

Яка ціна такого перельоту?

Хоч точна ціна залежить від маршруту та дати подорожі, рейс з Сіднея до Ванкувера на борту Air Canada Signature Cabin, що включає доступ до Signature Suite, коштує від 9200 доларів в один бік, пише The Australian.

