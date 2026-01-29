Корисна для вас тема? Тоді залишайтесь з нами та читайте статтю з посиланням на Express.

Дивіться також Мандруйте без переплат: як заощадити на оренді авто за кордоном

Що не варто купляти на круїзах, щоб зекономити?

Меган Дюбуа подорожує круїзними суднами вже понад 15 років і зізнається: з досвідом вона навчилася уникати зайвих витрат, які часто нав'язують пасажирам на борту.

За словами експертки, деякі додаткові послуги та "досвіди' на круїзах просто не виправдовують своєї ціни. Зокрема, вона ніколи не купує пакети напоїв, адже їхня вартість може сягати 69 – 103 доларів на день, а більшість туристів просто не встигають спожити напої на таку суму. Натомість Меган радить замовляти напої окремо – це дозволяє суттєво зекономити.

Не варто купляти пакет напоїв на день / фото Canva

Також мандрівниця уникає спа-процедур і салонів краси на кораблі, адже ціни там зазвичай значно вищі, ніж на суші. Вона радить подбати про косметичні процедури ще до посадки на лайнер.

Ще один пункт економії – обслуговування номерів, яке дедалі частіше стає платним. Меган віддає перевагу ресторанам і шведським столам на борту, а за потреби уточнює, чи можна взяти їжу з собою без додаткових витрат. Окрім цього, експертка не радить купувати сувенірні шнурки для карток-ключів, адже їх легко замінити звичайним чохлом для телефона.

Дивіться також Переліт із пухнастим другом: як підготуватися та що важливо знати

Що ж до екскурсій, Меган зазвичай не бронює їх через круїзну компанію, а обирає сторонніх операторів або досліджує порти самостійно. Такі варіанти часто дешевші й пропонують не гірший досвід, однак вона наголошує: у такому разі важливо чітко розраховувати час, щоб не запізнитися назад на корабель.

Однією з частих помилок мандрівників є бездумне скуповування всього в магазинчиках на лайнері, пише The Points Guy. Особливо це стосується дорогоцінних каменів та ювелірних виробів, якщо ви не експерт у оцінці, легко витратити тисячі доларів на щось, що насправді мало коштує. Те ж саме стосується дешевих "дюймових золотих" прикрас – вони виглядають непоказно і найчастіше не є справжніми.

Також не варто купувати туалетні та гігієнічні засоби на борту: ціни часто значно вищі, ніж у звичайних магазинах. Краще взяти їх з собою, купити в порту або використовувати маленькі туристичні упаковки, які можна заправляти повторно.

Які ще поради варто знати щодо відпочинку на круїзі?