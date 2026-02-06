Кожен перевізник має свій стиль та впізнавані риси, пише Express. До прикладу, Jet2 асоціюється з піснею Джесс Ґлінн, British Airways – з британською символікою та нестандартними інструктажами з безпеки за участю знаменитостей, а от Emirates – бездоганною уніформою та преміальним сервісом. Втім, за словами туристки, одна авіакомпанія змогла перевершити всіх інших.

Яка авіакомпанія залишила незабутні враження?

"Мені пощастило літати з широким списком авівкомпаній від бюджетних до далекомагістральних, і за 30 років я зібрала цілий каталог рейсів. Серед найвідоміших авіакомпаній, якими я літала", – додала дівчина.

У її списку є відомі компанії Ryanair, EasyJet, Air France, British Airways, Emirates, Qatar Airways, Air Canada, Delta Airlines та AirAsia.

Під час 10-годинного перельоту з лондонського аеропорту Хітроу до Лас-Вегаса я швидко переконалася, що Virgin Atlantic – найкраща авіакомпанія, якою я коли-небудь літала, і в мене є кілька причин для такої сміливої ​​заяви,

– зазначила Емі Джонс.

За її словами, незабутні враження вже почалися з першої хвилини на борту. Стюардеси щиро усміхалися й були відкритими та ввічливими – без відчуття натягнутої ввічливості, яку можна часто помітити в інших авіакомпаніях. Впродовж усього польоту бортпровідники залишалися уважними та отримували задоволення від своєї роботи.

Усміхнена стюардеса авіакомпанії Virgin Atlantic

Окрему атмосферу створював салон літака з м’яким фіолетово-червоним підсвічуванням, яке налаштовувало на спокій та відпочинок. Що цікаво, під час посадки в салоні лунали поп-хіти – неголосно й ненав’язливо. Музика не дратувала, а допомагала заглушити метушню з ручною поклажею й створювала приємний настрій.

Мандрівниця додала, що замість звичайної шторки у вікні – була кнопка. Потрібно було лише натиснути і скло поступово затемнювалося. Важливою деталлю також є їжа на борту. Емі Джонс скуштувала міні-піцу з сиром, смачне морозиво, а перед посадкою бортпровідник роздавав з кошика цукерки у вигляді сердечок.



Для Емі Джонс подорож виявилася незабутньою / Колаж 24 Каналу

Туристка додала, що Virgin Atlantic – це саме та авіакомпанія, до якої хочеться повертатися через атмосферу, сервіс та враження, які залишаються надовго після приземлення.

