Маленьке прибережне містечко у Великій Британії дивує туристів своєю незвичайною особливістю: тут є набережна, чайки, краєвиди заходів сонця, але немає самого моря. Йдеться про Паркгейт – локацію, яка колись була жвавим портом, а сьогодні перетворилась на місце з унікальною атмосферою "зниклого узбережжя", розповідає CN Traveller.

Чим унікальне село Паркгейт у Великій Британії?

Розташоване на березі річки Ді, містечко у 18 столітті активно приймало кораблі, зокрема ті, що вирушали до Ірландії. Однак із часом природні процеси зробили своє: водойма поступово замулювалася, і вже до 20 століття море фактично зникло, залишивши після себе лише болота, піщані мілини та солончаки.

Як виглядає локація: дивитись відео

Зараз же Паркгейт – це місце, де можна прогулятися довгою набережною, спостерігати за птахами та милуватися пейзажами, які більше нагадують кадри з фільму про постапокаліпсис, ніж класичний морський курорт.

Попри відсутність води, локація приваблює туристів своєю незвичною тишею, простором і відчуттям "краси відсутності". Окрім прогулянок, тут варто зазирнути до культового місцевого закладу Nicholls of Parkgate, який працює ще з 1935 року і славиться своїм морозивом.

Як пише Liver Pool, у самому серці Паркгейт також стоїть одна з найатмосферніших будівель міста St Thomas' Church, яку місцеві давно охрестили "церквою рибалок". І це не просто красива назва: колись рибалки сушили свої сіті прямо на її стінах, адже поруч було море, якого сьогодні вже не існує.

St Thomas' Church / фото TripAdvisor

Зведена ще у 19 столітті, ця церква пережила закриття, роки занепаду і масштабну реставрацію. І хоча її офіційно відкрили після відновлення ще у 2010-х, станом на 2026 рік вона повністю інтегрована в життя громади та стала одним із головних символів міста.

Також там проходять виставки, камерні події, зустрічі місцевих і навіть творчі події. Цікаво, що сама локація додає церкві ще більшої унікальності: поруч не море, а безкраї солончаки, які утворилися після замулення річки Ді.

