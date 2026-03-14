Існує одне невелике англійське село, яке зберегло традиції, природні дива та місцевий делікатес, який став відомий на весь світ, розповідає Mirror.

Дивіться також Славетний замок з Pinterest у реальності: українка показала дивовижне місце у Франції

Яке англійське село стало місцем, де народився всесвітньо відомий делікатес?

Село Чеддер стало знаменитим завдяки сиру, який отримав його назву ще у 12 столітті. Сир витримували у вапнякових печерах, де підтримували стабільну температуру та вологість – ідеальні умови для виробництва, яке існує вже понад 800 років.

Відвідувачі можуть завітати до Cheddar Gorge Cheese Company та спробувати унікальний сир, що досі виробляють у Чеддері.

Дивіться також Секретні острови та райські пляжі: найкращі напрямки Європи для незабутньої весняної відпустки

Там їх витримують у спеціальних складах: шість місяців для м'якого чеддеру, 15 місяців для додатково зрілого та до 30 місяців для вінтажного. Але справжньою родзинкою є сир, що дозріває безпосередньо у печерах протягом року.



Cheddar Gorge Cheese Company / фото TripAdvisor

Печери формувалися понад 500 000 років тому, а перші згадки про сир тут датуються 1170 роком, коли король Генріх II замовив понад 10 000 фунтів чеддеру, розповідає Food / Wine. Температура і вологість у печерах залишаються стабільними цілий рік, що створює ідеальні умови для дозрівання сиру.

Саме тут культури у тілі сиру розвиваються природним шляхом, надаючи йому характерний смак і текстуру. Чим довше сир дозріває, тим він гостріший і сухіший, а його смак стає більш насиченим. Завдяки цьому чеддер може мати широкий спектр смакових відтінків: від м'якого до вінтажного.

Jacob's Ladder / фото Lets Go Peak District

Відвідувачі можуть спробувати близько 10 видів сиру, включно з копченим дубом або чеддером із пластівцями чилі, а також підібрати супровід для пікніка чи подорожі. Поруч із печерами розташована сходова стежка Jacob's Ladder, що веде до популярного оглядового майданчика на вершині скелі, відкриваючи захопливі панорами навколишніх ландшафтів.

Які ще локації Британії варто побачити туристам?