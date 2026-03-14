Существует одно небольшое английское село, которое сохранило традиции, природные чудеса и местный деликатес, который стал известен на весь мир, рассказывает Mirror.

Смотрите также Знаменитый замок с Pinterest в реальности: украинка показала удивительное место во Франции

Какое английское село стало местом, где родился всемирно известный деликатес?

Село Чеддер стало знаменитым благодаря сыру, который получил его название еще в 12 веке. Сыр выдерживали в известняковых пещерах, где поддерживали стабильную температуру и влажность – идеальные условия для производства, которое существует уже более 800 лет.

Посетители могут посетить Cheddar Gorge Cheese Company и попробовать уникальный сыр, что до сих пор производят в Чеддере.

Смотрите также Секретные острова и райские пляжи: лучшие направления Европы для незабываемого весеннего отпуска

Там их выдерживают в специальных складах: шесть месяцев для мягкого чеддера, 15 месяцев для дополнительно зрелого и до 30 месяцев для винтажного. Но настоящей изюминкой является сыр, что созревает непосредственно в пещерах в течение года.



Cheddar Gorge Cheese Company / фото TripAdvisor

Пещеры формировались более 500 000 лет назад, а первые упоминания о сыре здесь датируются 1170 годом, когда король Генрих II заказал более 10 000 фунтов чеддера, рассказывает Food / Wine. Температура и влажность в пещерах остаются стабильными круглый год, что создает идеальные условия для созревания сыра.

Именно здесь культуры в теле сыра развиваются естественным путем, придавая ему характерный вкус и текстуру. Чем дольше сыр созревает, тем он острее и суше, а его вкус становится более насыщенным. Благодаря этому чеддер может иметь широкий спектр вкусовых оттенков: от мягкого до винтажного.

Jacob's Ladder / фото Lets Go Peak District

Посетители могут попробовать около 10 видов сыра, включая копченый дуб или чеддер с хлопьями чили, а также подобрать сопровождение для пикника или путешествия. Рядом с пещерами расположена лестничная тропа Jacob's Ladder, ведущая к популярной смотровой площадке на вершине скалы, открывая захватывающие панорамы окружающих ландшафтов.

Какие еще локации Британии стоит увидеть туристам?