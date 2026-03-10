В Европе есть немало солнечных островов, где в марте и апреле температура держится примерно от 16 до 24 градусов тепла. Среди лучших вариантов, которые мы подготовили вместе с Mirror, есть несколько известных курортов, а также два малоизвестных "секретных" острова, которые идеально подходят для тех, кто хочет избежать толп туристов.

Какие направления Европы стоит рассматривать для теплого отдыха в марте и апреле?

Ла-Грасиоса (Испания)

Этот небольшой остров на Канарских островах часто называют настоящим скрытым сокровищем. Из-за статуса крупного морского заповедника здесь нет асфальтированных дорог и автомобилей, что делает место особенно тихим и естественным. Добраться сюда можно самолетом до Лансароте, а затем паромом примерно за 30 минут. Самая большая деревня острова Caleta del Sebo, а среди самых красивых пляжей Playa de las Conchas, Playa Francesa и Playa de las Cocinas.

Комино (Мальта)

Еще один малоизвестный остров Комино, который славится кристально чистой Голубой лагуной. Здесь нет городов и автомобилей, поэтому остров особенно привлекает любителей природы и пеших прогулок. Кроме лагуны, популярными местами являются Santa Marija Bay, пещеры Santa Marija и историческая башня Santa Marija Tower.

Гран-Канария (Испания)

Этот остров часто называют "мини-континентом" из-за разнообразных ландшафтов. Здесь есть песчаные дюны Маспаломас, вулканические скалы, горные маршруты и десятки пляжей. Популярные курорты Playa del Inglеs, Puerto Rico и Amadores, а для любителей природы стоит посетить вулканическую скалу Roque Nublo или природный парк Tamadaba.

Гозо (Мальта)

Небольшой остров Гозо известен спокойной атмосферой, красивыми пляжами и древними достопримечательностями. Среди главных мест Ramla Bay, храмы Ggantija и историческая цитадель в столице Виктория. Остров также славится гастрономией, винными турами и традиционным производством козьего сыра.

Зюльт, Германия

Немецкий остров Зюльт может удивить даже опытных путешественников. Бескрайние песчаные пляжи, высокие дюны и чистое голубое небо создают атмосферу настоящего морского курорта, который совсем не ассоциируется с типичными представлениями о Германии, рассказывает Get Your Guide.

Особенно популярным среди туристов является городок Вестерланд – главный курорт острова, где уютные улицы с небольшими магазинами и кафе ведут прямо к длинному песчаному побережью. На острове можно отдыхать на чистых пляжах, исследовать уникальные природные ландшафты Ваттового моря или путешествовать на велосипеде по живописным деревням.

Зюльт также известен гастрономией – здесь подают свежие морепродукты и региональные деликатесы. Одной из самых известных природных достопримечательностей острова являются красные скалы Кампена, которые считаются его символом.

Фуэртевентура

Старейший остров Канарского архипелага известен своими 152 пляжами и идеальными условиями для серфинга. Самые популярные места Corralejo, Caleta de Fuste и пляж Cofete.

Мадейра (Португалия)

Мадейру часто называют "жемчужиной Атлантики" или даже "Гавайями Европы". Остров известен зелеными горами и водопадами. Среди главных локаций натуральные бассейны Porto Moniz, черный пляж Seixal и смотровая площадка Vеu da Noiva, где водопад падает прямо в океан.

Тенерифе

Один из самых популярных островов среди британских туристов. Здесь сочетаются вулканические ландшафты, тропические леса, пляжи и исторические города. Туристы часто посещают Playa de las Teresitas, Playa de las Vistas и национальный парк Teide с самым высоким вулканом Испании.

