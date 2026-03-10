Часто кажется, что Испания уже давно исследована туристами и там сложно найти что-то новое. Однако туристическая платформа Travel Off Path рассказала о малоизвестном уголке страны, который может особенно понравиться путешественникам, ищущим спокойные и аутентичные места.

Смотрите также Об этом месте знают только одесситы: почему на этот пляж стоит приехать каждому туристу

Какую локацию в Испании стоит посетить туристам?

Пока популярные туристические города Испании страдают от чрезмерного туризма, путешественники все чаще ищут более спокойные направления. Одним из таких мест называют небольшое приморское село Комбарро в регионе Галисия, которое эксперты по путешествиям считают одним из самых недооцененных уголков страны.

Как выглядит село: смотреть видео

Это аутентичное поселение расположено на берегу залива Риа-де-Понтеведра и известно своей традиционной галицкой архитектурой. Вдоль набережной здесь стоят старинные каменные хоррео, поднятые над землей зернохранилища, которые сегодня стали одной из главных туристических визитных карточек села.

В отличие от популярных курортов Испании, Комбарро привлекает не вечеринками или ночной жизнью, а спокойной атмосферой, живописными пейзажами и медленным ритмом. Еще одна особенность этого места – это остров Тамбо, расположенный примерно в 5 километрах от побережья.

Долгое время он оставался малоизвестным, поскольку находился под военной юрисдикцией и даже был частично скрыт на онлайн-картах. Сейчас же остров открыт для посетителей, а добраться до него можно на пароме. Тамбо привлекает туристов чистыми пляжами, в частности пляжем Адрейра, а также интересной историей.

Смотрите также Медленные прогулки и море красоты: какой французский городок станет находкой для пенсионеров

В разные периоды здесь существовали монастырские поселения, военные укрепления и даже происходили пиратские нападения. Важно, что остров строго охраняется как природный и исторический объект, рассказывает Grokipedia. Независимый доступ сюда запрещен, и посетители могут попасть на остров только через организованные групповые туры с авторизованными операторами лодок.

Остров Тамбо / фото Fascinating Spain

Экскурсии длятся около трех часов и включают прогулку по острову в сопровождении гида, который рассказывает о маяке 19 века, батареи береговой обороны 1930-х годов, морские пещеры и местную флору. Туры проводятся сезонно, с 1 мая по 1 сентября, с ограниченным количеством посетителей, чтобы сохранить экосистему и археологические памятники.

Во время визитов запрещены плавание, рыбалка и засорение территории, а цены на пакеты, включающие транспортировку и сопровождение, составляют около 20 – 30 евро на человека. Но этот опыт считают привлекательным для любителей природы и истории, а не для массового туризма.

Какие еще локации Испании достойны внимания туристов?