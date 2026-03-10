Часто здається, що Іспанія вже давно досліджена туристами і там складно знайти щось нове. Однак туристична платформа Travel Off Path розповіла про маловідомий куточок країни, який може особливо сподобатися мандрівникам, що шукають спокійні та автентичні місця.

Яку локацію в Іспанії варто відвідати туристам?

Поки популярні туристичні міста Іспанії потерпають від надмірного туризму, мандрівники дедалі частіше шукають спокійніші напрямки. Одним із таких місць називають невелике приморське село Комбарро у регіоні Галісія, яке експерти з подорожей вважають одним із найбільш недооцінених куточків країни.

Як виглядає село: дивитись відео

Це автентичне поселення розташоване на березі затоки Ріа-де-Понтеведра і відоме своєю традиційною галицькою архітектурою. Уздовж набережної тут стоять старовинні кам'яні хоррео, підняті над землею зерносховища, які сьогодні стали однією з головних туристичних візитівок села.

На відміну від популярних курортів Іспанії, Комбарро приваблює не вечірками чи нічним життям, а спокійною атмосферою, мальовничими краєвидами та повільним ритмом. Ще одна особливість цього місця – це острів Тамбо, розташований приблизно за 5 кілометрів від узбережжя.

Тривалий час він залишався маловідомим, оскільки перебував під військовою юрисдикцією і навіть був частково прихований на онлайн-картах. Зараз же острів відкритий для відвідувачів, а дістатися до нього можна поромом. Тамбо приваблює туристів чистими пляжами, зокрема пляжем Адрейра, а також цікавою історією.

У різні періоди тут існували монастирські поселення, військові укріплення та навіть відбувалися піратські напади. Важливо, що острів суворо охороняється як природний та історичний об'єкт, розповідає Grokipedia. Незалежний доступ сюди заборонений, і відвідувачі можуть потрапити на острів лише через організовані групові тури з авторизованими операторами човнів.

Острів Тамбо / фото Fascinating Spain

Екскурсії тривають близько трьох годин і включають прогулянку островом у супроводі гіда, який розповідає про маяк 19 століття, батареї берегової оборони 1930-х років, морські печери та місцеву флору. Тури проводяться сезонно, з 1 травня по 1 вересня, з обмеженою кількістю відвідувачів, щоб зберегти екосистему та археологічні пам'ятки.

Під час візитів заборонені плавання, риболовля та засмічення території, а ціни на пакети, що включають транспортування та супровід, становлять близько 20 – 30 євро на людину. Але цей досвід вважають привабливим для любителів природи та історії, а не для масового туризму.

