Відомий експерт із подорожей Саймон Калдер поділився своєю улюбленою локацією для осіннього відпочинку – мальовничим прибережним містечком Кассі на півдні Франції, розповідає Mirror.

Чому місто Кассі у Франції ідеально підійде для пенсіонерів?

Погода навесні та восени у місті буде дуже комфортною для подорожей. Місто компактне та зручне для прогулянок, що робить його ідеальним варіантом для пенсіонерів, які хочуть спокійного відпочинку.

Я щойно повернувся з Лазурного узбережжя, і воно було просто чарівне, особливо прекрасне місто Кассі. Гарна гавань, поруч із Сен-Тропе, неймовірна їжа та атмосфера,

– ділиться Калдер.

Проте, незважаючи на красу, саме місто досить компактне, а магазини та ресторани не завжди можуть вражати. Багато хто на платформі Rick Steves Europe відзначає, що його краще розглядати як базу для прогулянок до природи, ніж як довготривалу туристичну локацію.

Як виглядає місто Кассі: дивитись відео

Через компактні розміри містечка, влітку та в пік туристичного сезону тут буває переповнено: вузькі вулички та пляжі швидко заповнюються людьми. Тож достатньо провести у місті 2 – 3 дні, щоб спокійно пройтися всіма мальовничими вулицями, відвідати головні оглядові точки та насолодитися природою, не відчуваючи натовпу.



Каланки / фото Вікіпедії

Особливою родзинкою для відвідування є Каланки на заході міста та Кап-Канай на сході – ось вони справді захоплюють дух. Потрапити до Кап-Канай можна на човні, а до Каланків пішки, тож для дослідження всіх чудових місць знадобиться трохи активності.

Вершина Кап-Канай та вид на місто Кассі / фото Canva

Інші варіанти для спокійного та бюджетного відпочинку, які рекомендує Калдер: південь Португалії та регіон Альгарве. Тут теж красиве узбережжя та не надто багато туристів у цей період року.

