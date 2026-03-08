Країни варто обирати такі, щоб комфортно було перебувати наодинці в незнайомому місці, пише Travel + Leisure. Експерти проаналізували десятки напрямків та визначили ті місця, в яких поєднуються спокійна атмосфера, культурні можливості та комфорт для самостійних мандрівниць.

Які місця є найкращими для самостійних подорожей?

Компанія Private Tours England провела аналіз міст Європи. До уваги брали не лише загальний рівень злочинності та ризики шахрайства, але й безпеку під час нічних прогулянок.

Також врахували фінансову сторону подорожей. Сюди увійшла середня вартість проживання в готелях, ціни на громадський транспорт і таксі, а також середній чек у кафе. Також оцінювали, наскільки поширена англійська мова серед місцевих жителів, і чи є у містах спеціалізовані жіночі хостели.

Лідером рейтингу став Краків, який отримав понад 75 балів зі 100 можливих. Експерти відзначили зручність пересування містом пішки та добре розвинену інфраструктуру для мандрівників. Приблизно 93% місцевих хостелів орієнтовані саме на жінок.

У Кракові доступні ціни на транспорт і харчування. І хоч багато українців розуміють польську, в місті достатній рівень володіння англійською мовою серед місцевих жителів.



Краків посів першу позицію у рейтингу / Фото Pinterest

Друге місце посів Загреб. Хорватська столиця отримала найвищі оцінки за безпеку нічних прогулянок – понад 80 балів. Місто приваблює туристів відносно низькими витратами на транспорт та широкою доступністю сервісів Uber і Bolt. У місті є чимало музеїв та парків, де можна цікаво провести час

Третю позицію посів ще один польський напрямок – Вроцлав. Тут можна прогулюватися пішки, а ціна проживання відносно доступні. Туристам місто пропонує багато парків, тож воно підійде тим, хто любить прогулянки на природі. А от четверте місце посів Познань – місто, яке є доволі безпечним для жінок.



Вроцлав підходить для піших прогулянок / Фото Pinterest

До першої десятки також увійшли популярні туристичні міста Південної Європи – Севілья та Малага, а також португальський Порту. Серед історичних місць опинилися Прага й Единбург.

Які міста в Європі найкращі для життя?

Берн очолив рейтинг найкращих міст для життя в 2026 році завдяки високому рівню безпеки та розвиненій системі охорони здоров’я, пише In Journal. До списку також увійшли Копенгаген, Ставангер, Женева, Люксембург, Гаага, Відень, Мюнхен, Дублін та Лісабон, які відзначаються стабільною економікою, безпекою та високою якістю життя.

