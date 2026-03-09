Известный эксперт по путешествиям Саймон Калдер поделился своей любимой локацией для осеннего отдыха – живописным прибрежным городком Касси на юге Франции, рассказывает Mirror.

Смотрите также Как сделать путешествие с детьми настоящим приключением в Европе, да еще не за все деньги мира

Почему город Касси во Франции идеально подойдет для пенсионеров?

Погода весной и осенью в городе будет очень комфортной для путешествий. Город компактный и удобный для прогулок, что делает его идеальным вариантом для пенсионеров, которые хотят спокойного отдыха.

Я только что вернулся с Лазурного побережья, и оно было просто волшебное, особенно прекрасный город Касси. Хорошая гавань, рядом с Сен-Тропе, невероятная еда и атмосфера,

– делится Калдер.

Однако, несмотря на красоту, сам город довольно компактный, а магазины и рестораны не всегда могут поражать. Многие на платформе Rick Steves Europe отмечает, что его лучше рассматривать как базу для прогулок к природе, чем как долговременную туристическую локацию.

Как выглядит город Касси: смотреть видео

Из-за компактных размеров городка, летом и в пик туристического сезона здесь бывает переполнено: узкие улочки и пляжи быстро заполняются людьми. Поэтому достаточно провести в городе 2 – 3 дня, чтобы спокойно пройтись по всем живописным улицам, посетить главные смотровые точки и насладиться природой, не чувствуя толпы.



Каланки / фото Википедии

Особой изюминкой для посещения является Каланки на западе города и Кап-Канай на востоке – вот они действительно захватывают дух. Попасть в Кап-Канай можно на лодке, а в Каланки пешком, поэтому для исследования всех замечательных мест понадобится немного активности.

Смотрите также Лучшие города для женских путешествий в одиночку: все они в Европе

Вершина Кап-Канай и вид на город Касси / фото Canva

Другие варианты для спокойного и бюджетного отдыха, которые рекомендует Калдер: юг Португалии и регион Альгарве. Здесь тоже красивое побережье и не слишком много туристов в этот период года.

Что еще посетить туристам во Франции?