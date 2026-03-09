Многие люди мечтают о путешествии за границу вместе с семьей, но высокая стоимость и сложность организации часто мешают. Мы подготовили несколько интересных идей, которые возможно реализовать, как отмечает The Guardian.
Какие семейные приключения в Европе действительно стоит попробовать?
- Морские каяки в Греции
Для тех, кто ищет нечто большее, чем просто отдых на пляже, предлагается греческое островное путешествие на каяках. Три дня и две ночи на водах Ионического моря: от Нидри на Лефкаде до Меганисы, с ночевкой под звездами и остановками для купания и барбекю. Для подростков от 14 лет – полный день увлекательных приключений на воде.
Морские каяки / фото Canva
- Лесное кемпинга в Германии
В Черном лесу появились базовые лесные кемпы, где можно насладиться полудиким отдыхом. Кемпинг среди деревьев, рядом водопады и живописные тропы. Каждый лагерь рассчитан на несколько палаток, есть место для костра и туалет-компост.
Лесной кемпинг / фото Canva
- Наблюдение за затмением в Испании
В окрестностях Куэнки расположены простые деревянные домики среди леса, рядом река и детская площадка. Это прекрасное место, чтобы наблюдать солнечное затмение и наслаждаться природными карстовыми формациями.
Важно: специальные солнечные очки позволяют безопасно наблюдать солнечное затмение. Без них прямой взгляд на Солнце может серьезно повредить глаза или даже вызвать слепоту, рассказывает Exploratorium.
Наблюдение за затмением / фото Canva
Стоит использовать очки, соответствующие международным стандартам защитных фильтров, ведь поддельные или ненадежные модели не обеспечивают нужного уровня безопасности и могут быть опасными для зрения.
- Велопрогулки в Словении
В долине Соча семьи могут остановиться в отеле Rest and Ride, где доступны велосипеды всех типов и маршрутов, а также другие активности: рафтинг, каякинг, троллейные дороги и походы к водопадам.
- Пакрафтинг в Люксембурге и Германии
Сочетание походов, гребли и кемпинга – пакрафтинг позволяет семьям с подростками почувствовать свободу приключений. Можно совершить прогулки вдоль реки Зауэр и горного парка Южного Айфеля с ночевкой под открытым небом.
Пешие прогулки / фото Canva
- Медленный кемпинг в Италии
Кемпинг Rocca di Sotto в Абруццо среди оливковых и фруктовых деревьев предлагает готовые палатки и простые домики. Семьи могут готовить ужины на свежем воздухе, наблюдать за дикими животными или отправляться в походы и велопрогулки.
- Станьте "островными жителями" в Швеции
На острове Ноттаро можно остановиться в простых деревянных домиках среди берез и сосен. Остров без автомобилей – идеальное место для спокойных походов, плавания и катания на каяках или SUP.
