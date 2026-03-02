Планируя поездку сейчас, стоит обращать внимание не только на погоду и пейзажи, но на безопасность направления, пишет Loudavym krokem. Важно выбирать регионы, которые позволят расслабиться и не волноваться из-за непредвиденных обстоятельств. В подборке на март – 5 лучших мест, куда можно поехать с друзьями или семьей.

Читайте также Природа, пляжи и релакс: куда отправиться за новыми впечатлениями весной 2026 года

Куда поехать на отдых в марте?

Канарские острова

Острова подойдут для тех, кто ищет солнечную страну для отдыха уже в начале весны. Тенерифе известен вулканом Пико-дель-Тейде и прекрасными пляжами. Гран-Канария порадует красивыми песчаными дюнами Маспаломас.

Для семейного отдыха подойдет Лансароте, в котором есть вулканический парк Таманфайя и музеи. Канарские острова подойдут не только для курортного отдыха, но и для пеших прогулок и различных водных видов спорта.



Тенерифе на Канарских островах / Фото Pexels

Бали

Это место подойдет для тех, кто ищет покоя и духовности. Здесь можно посетить традиционные храмы или расслабиться с помощью йоги или массажа. Для семей с детьми есть безопасный пляж Санур. Искатели приключений могут оценить серфинг, водопады и вулкан Батур, где можно отправиться в поход на рассвете.



Невероятная красота на Бали / Фото Pexels

Занзибар

Сюда стоит наведаться, чтобы почувствовать экзотику с африканским шармом. Пляжи Нунгви и Кендва поразят белым песком и спокойным морем. На Занзибаре есть исторический Каменный город, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Сюда часто съезжаются любители дайвинга и снорклинга, чтобы оценить подводную жизнь вокруг коралловых рифов.



Впечатляющий остров Занзибар / Фото Pexels

Мексика

Для тех, кто ищет сочетание истории, культуры и отдыха – стоит отправляться в Мексику. Канкун наполнен роскошными курортами, белыми песчаными пляжами на бирюзовым морем. Любителям истории рекомендуют посетить древние памятники майя Чичен-Ица или Тулум.

Детям понравится плавание в сенотах (природных пещерных бассейнах), а пары смогут насладиться вкусным романтическим ужином с невероятными видами Карибского бассейна.



Тулум понравится всем путешественникам / Фото Pexels

Мадейра

Мадейру называют не только "Жемчужиной Атлантики", но и "островом вечной весны". Это прекрасное место для спокойного отдыха. Путешественники здесь восхищаются впечатляющими скалами, вулканическими пейзажами и природой. Туристы часто ездят по левадам – традиционных ирригационных каналах, которые пролегают через красивую природу, от которой невозможно отвести взгляд.



Мадейра поражает красотой / Фото Pexels

Куда не стоит ехать в марте?

Марокко, ОАЭ, Индия и другие страны могут быть сложными или опасными для туристов из-за агрессивных торговцев, региональную напряженность и переполненные города, пишет The Broke Back Packer. А еще такие популярные направления как Вьетнам, Коста-Рика и Япония, могут разочаровать из-за высоких цен, интенсивный трафик и культурные барьеры.

Что еще стоит прочитать?