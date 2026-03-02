Украинская путешественница, которая ведет свой блог в тиктоке под ником @aleksa.meow, предупредила о некоторых нюансах посещения популярной локации во Вьетнаме.

Что может разочаровать неопытных туристов во Вьетнаме?

Насмотревшись фото в соцсетях, туристы часто уже заранее имеют завышенные ожидания от локаций, которые собираются увидеть. Кстати, такие места даже называют "туристическими ловушками". Именно так можно описать "Золотой мост" на курорте Ба На Хиллз. В соцсетях фото отсюда просто удивительные – небесная лазурь, идеальный покой и огромные ладони, которые "растут" просто с горы.

Однако реальность несколько иная – насладиться невероятной природой и красивой конструкцией мешают сотни других туристов. Мечта сделать то самое удивительное фото превращается в задачу со звездочкой, ведь куда ни глянь – обязательно будет чей-то затылок.

Автор видео посетила 25 стран, а потому была готова к такому развитию событий. Да, гулять по мосту оказалось не так увлекательно среди шума, но красивое фото сделать можно – главное хорошо поискать удачный ракурс.

Однако она не была готова к тому, что в горах будет так холодно. Девушке пришлось покупать носки в сувенирном магазине с огромной наценкой. Она даже призналась, что это были самые дорогие носки в ее жизни, а планы о бюджетном путешествии в этот момент разрушились. Однако чего не сделаешь, чтобы согреть голые ноги в босоножках.

Еще одной неприятной неожиданностью стало отсутствие заведений питания в таком туристическом месте. Девушка весь день ходила голодная и еле удержалась в буддистском храме, где все заставлено вкусностями. Украинке казалось, что она попала на шведский стол в отеле "все включено" – здесь были и яблоки, и мандаринки, и различные сладости.

Однако путешествие на курорт Ба На Хиллз все равно было впечатляющим, ведь увидеть эту удивительную конструкцию и вид из нее – точно стоит.

Украинка поделилась впечатлениями о "Золотом мосте" во Вьетнаме: видео

Что известно о "Золотом мосте" во Вьетнаме?

Как пишет Vietnam travel, добраться до курорта Ба На Хиллз можно только по канатной дороге, которая простирается над водопадами и лесами. На курорте есть средневековая деревня и много других интересных локаций, но самой популярной является именно "Золотой мост". Кстати, его построили как раз для того, чтобы популяризировать регион среди туристов. В 2018 году он получил бешеную популярность в социальных сетях и туристы массово хлынули во Вьетнам.

Сегодня мост привлекает внимание своими потрясающими панорамными видами на окружающие долины, холмы и леса. В то же время издалека он напоминает нежную шелковую ленту, грациозно плывущую среди облаков.

Какие еще интересные локации в мире стоит посетить?