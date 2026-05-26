Ресурс Travel Off Path рассказал о трех островах в Европе, которые могут стать главным открытием для тех, кто хочет спокойного отдыха даже в разгар сезона.

Читайте также Эксперты назвали 10 пляжей Испании, после которых вы не захотите лететь куда-то другое

Какие острова Европы выбрать для спокойного отдыха?

Фолегандрос, Греция

Всего в часе езды на пароме с шумного Санторини расположен не менее красивый, но значительно более спокойный остров – Фолегандрос. Здесь, как на Санторини, есть традиционные белые кубические дома, церкви с куполами и невероятные пейзажи.

Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google

Добавить

Остров полностью пешеходный, ведь его площадь всего 32 квадратных километра. До каждого пляжа и лагуны можно дойти пешком из центра за 30 – 40 минут. Особенно красивым является песчаный пляж Ангали.

Эксперты издания очень советуют посетить ресторан Piatsa, который расположен между оливковых деревьев в самом центре старого города. Здесь можно попробовать маринованные анчоусы и традиционную фаву (закуска из перетертых бобов).



Один из самых красивых ресторанов острова Фолегандрос / Фото Travel Off Path

Пантеллерия, Италия

Многие туристы никогда и не слышали об этом итальянском острове. Это неудивительно, ведь географически он расположен ближе к Африке, а не Европе. Пантеллерия славится нетронутыми пляжами, природными вулканическими бассейнами и сельским колоритом. Дома здесь построены из вулканического камня в традиционном стиле даммузо и окружены виноградниками.

Одно из самых красивых мест острова – термальное озеро Specchio di Venere. Согласно легенде, богиня Венера смотрела в него как в зеркало. Также туристам стоит увидеть Arco dell'Elefante – скалу у моря, которая имеет форму слоновьего хобота.

На Пантеллерии нет много архитектурных или исторических мест – этот остров подойдет для тех, кто хочет спокойно отдохнуть посреди нетронутой природы.



Традиционные дома на острове Пантеллерия / Фото Travel Off Path

Гоцо, Мальта

Остров Гоцо – это идеальное сочетание пляжного отдыха и прогулок древними городами. Здесь есть защищенные скалами бухты с бирюзовой водой, узкие улочки старого города, колоритные рестораны и очень мало туристов.

Если вы хотели отдохнуть на Мальте, но ненавидите толпы туристов летом, то Гоцо станет идеальным решением.

Остров Гоцо на Мальте / Фото Travel Off Path

А где еще можно отдохнуть на море в Европе?

Ранее мы рассказывали о древнем городе Хорватии, который расположен на берегу Адриатического моря, и в который даже в июле можно улететь из Польши всего за 3 тысячи гривен в обе стороны. Выгодные билеты есть также в Аликанте на юго-востоке Испании. Этот курорт прекрасно подойдет для молодых пар и компании, которые хотят не только лежать на пляже, но и посещать различные вечеринки и много гулять по городу.