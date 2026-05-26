Украинка, которая живет в Польше и ведет свой блог в тиктоке под ником @lily.nahorniak, назвала 3 небанальные локации в этой стране, которые не переполнены туристами и которые точно стоит увидеть этим летом.

Читайте также Эксперты назвали 10 пляжей Испании, после которых вы не захотите лететь куда-то другое

Какие три небанальные локации увидеть в Польше?

Барыцкая долина (Dolina Baryczy). Это заповедная территория вблизи Вроцлава, которая одновременно является крупнейшим ландшафтным парком Польши, орнитологическим заповедником и комплексом рыбных прудов. Здесь туристов ждут множество троп для пеших прогулок, веломаршруты, возможности для сплава на каяках и байдарках тихими озерами и рекой.

Как сообщает ресурс Polskie Szlaki, одним из самых интересных архитектурных объектов Барыцкой долины является дворец Гацфельд в Жмигроде, точнее его руины. Дворец построили в 17 веке, а во время Второй мировой войны советская армия сожгла его. Сейчас руины окружены красивым парком, а напротив стоит старая башня бывшего замка.

Не полагайтесь на случай в ленте Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Барыцкая долина прекрасно подойдет для того, чтобы провести время на природе и исследовать историю.



Руины замка в Жмигроде / Фото Polskie Szlaki

Беловежский национальный парк. Это первый национальный парк Польши, который был создан еще в 1932 году и относится к Всемирному наследию ЮНЕСКО. Он расположен недалеко от границы с Беларусью. Сейчас это место славится нетронутыми лесами и большим количеством зубров, которые живут в своих естественных условиях. Для туристов здесь даже организуют ночное сафари, во время которого можно увидеть не только зубров, но и летучих мышей, оленей, сов и волков.

Символ Беловежского национального парка – зубр / Фото Gdzie Los poniesie

Вислинская коса (Mierzeja Wislana). Это настоящее сокровище для тех, кто хочет отдохнуть на море, но без толпы туристов. Эта узкая песчаная коса на побережье Балтийского моря отделяет Вислинский залив от открытого моря. Она простирается на 65 километров и покрыта безлюдными песчаными пляжами. Также здесь есть велосипедная дорожка, которая проходит через сосновый лес рядом с пляжем.

Вислинская коса в Польше / Фото gdzielosponiesie

Вислинская коса – очень живописный регион: с одной стороны – спокойные воды залива, с другой – широкие песчаные пляжи и открытое море. Также здесь расположена самая высокая дюна польского побережья – Верблюжий холм (Wielbłądzi Garb).

Украинка показала небанальные локации в Польше: видео @lily.nahorniak

За пределами самых известных маршрутов в Польше скрываются места, которые легко удивят тишиной, природой и ощущением открытия. Именно такие локации лучше всего показывают страну с другой стороны – более аутентичной и спокойной.